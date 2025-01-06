На Курщині росіяни проводять наступ на 3 населені пункти, – DeepState
В Курській області російські війська проводять наступ на 3 населені пункти. Ідеться про Малу Локню, Свердлікове та Леонідівку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Відповідну інформацію там оприлюднили ввечері в неділю, 5 січня.
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Наступ росіян на Курщині
У Курській області росіяни проводять наступ на Малу Локню, Свердлікове та Леонідівку. У DeepState повідомляють, що водночас тривають штурмові дії і наших Сил оборони.
Ми поки утримаємося від коментарів. Треба чекати результату, адже бої тривають,
– ідеться в повідомленні.
Росіяни на Курщині ведуть наступальні дії на 3 населені пункти / Карта DeepState
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Нагадаємо, що 5 січня російські Z-воєнкори повідомили, що українські сили на Курщині пішли в контрнаступ. Що відомо про перебіг подій на Курщині, читайте в матеріалі 24 Каналу.