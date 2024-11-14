"Українці в Курську знають, що йдуть росіяни. І вони знають, як, куди та коли зазвичай приходять росіяни. Все, що українцям потрібно зробити, це закласти міни, залучити артилерію, запустити безпілотники, розташувати ракетні установки… і чекати неминучих атак", – пише Forbes.