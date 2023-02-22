Максимальної фази наступу ще нема, – Гайдай про бої на Луганщині

Росія продовжує спроби наступати на території Донецької та Луганської областей. Зокрема, на Луганщині бої відбуваються на 3 напрямках.

Глава Луганської ОВА розповів "Фабриці новин", що мовиться про Білогорівський, Сватівський та Кремінський напрямки. За словами Гайдая, вороги іноді змінюють стадію активізації, інформує 24 Канал.

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Що відомо про наступ ворога на Луганщині

Глава ОВА розповів, що окупанти іноді атакують більше Білогорівський чи Сватівський напрямок. Проте на Кремінському — вороги роблять акцент.

За словами глави ОВА, буквально 21 лютого наші військові відбили достатньо потужний наступ на Кремінському напрямку, адже російські окупаційні війська намагались зробити прорив з допомогою понад роти важкої техніки та роти піхоти. Їм вдалось навіть на певний час десь прорвати оборону, зайти збоку.

Проте українські військові знищили частину важкої техніки окупантів, частина – встигла відійти. Також наші бійці потужно нищили піхоту. Врешті ЗСУ утримали наші позиції.

В принципі, така кількість (техніки – 24 Канал) та такі наступи вже були. Але та техніка, яка стоїть у них (ворогів – 24 Канал) у резервах, то такого ще поки що не було. Та це їм не допоможе,

– заявив Гайдай.

Він запевнив, що багато атак від Росії ми вже бачили, однак тепер у нас є західна зброя, збільшилось та покращилось ППО.

Сергій Гайдай розповів, що при новому повномасштабному наступі буде важко, та всі військові все розуміють та готові відбиватись.

Однак глава Луганської обласної військової адміністрації заявив, що певна фаза наступу ворога вже відбувається.

Тому можу сказати, що активної максимальної фази ще нема, але частково цей наступ росіян вже в процесі,

– заявив Гайдай.

Він також розповів, що на Сватівському напрямку росіяни теж накопичують сили та засоби, та наші Сили оборони щодня там нищать техніку та особовий склад ворога.

Окрім того, Сергій Гайдай розповів, що полонені кадирівці – це "золотий" фонд обміну. Адже росіяни погоджуються міняти одного кадирівця на десять українських військових, іноді навіть більше.

Данілов заявив, що великий наступ Росії згас

Олексій Данілов 21 лютого заявив, що великий наступ Росії вже розпочався, проте окупанти зовсім не мають вагомих успіхів. Адже наші захисники продовжують завдавати їм катастрофічних втрат.

Словосполучення "великий наступ", як вони хотіли, вже згасло. Великий наступ, як вони планували, він вже, за їхнім задумом, триває восьмий чи десятий день. Жодних успіхів немає. П'ять напрямків сьогодні, де вони намагаються атакувати. Але наші бійці мужньо захищають нашу країну,

– заявив Данілов.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України також запевнив, що Україна піде в контрнаступ лише після того, як відповідне рішення приймуть на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Варто зауважити, що українська розвідка говорила про плани Росії знову наступати. Зокрема, з більшою ставкою на повітряно-десантні війська. За словами Буданова, великий наступ росіян вже триває. Що про це відомо – читайте тут.