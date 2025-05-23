Дві стратегічні операції не потягнуть: у Кремлі можуть оголосити про "успішне" завершення "СВО"

Росіяни останні тижні активізувалися на декількох напрямках. Це може бути початком великого літнього наступу, яки матиме певну мету.

Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зазначивши, що росіяни прагнуть у 2025 році досягти певних результатів так званої "СВО". Для цього противнику потрібно насамперед повністю захопити одну українську область.

Читайте також Ворог вгризається у Вовчанськ та просунувся на ще кількох напрямках: огляд і карти ISW

У росіян виникає дилема

Лакійчук пояснив, що стратегічна наступальна операція росіян як тривала, так продовжується досі на Донбасі.

Очевидно, що їхня найближча мета – захоплення Донецької області. Насамперед ключове і найскладніше для окупантів завдання – зайняти північно-західний Донбас. І попутно всю територію регіону,

– підкреслив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Однак для цього ворогу потрібні відповідні резерви, які необхідно накопичувати, а також – послаблення української армії. Все це, за його словами, йому не дуже вдається.

Якщо росіяни досягнуть результатів Донбаської операції (але у 2025 році – навряд чи), після паузи, вони, імовірно, можуть провести іншу стратегічну наступальну операцію – а півдні. Однак дві стратегічні операції одразу Росія не зможе потягнути. Це очевидно,

– припустив Павло Лакійчук.

Владімір Путін вже неодноразово говорить про створення зони безпеки, або ж росіяни її називають "санітраною" чи "буферною". В цьому сенсі у них виникає дилема. Вони, на думку керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", намагатимуться в певні терміни продовжити наступальну стратегічну операцію і максимально досягти її цілей.

Він додав, якщо операція у росіян не піде, тоді вони розглядають запасний варіант. Зосередити зусилля на півночі і сказати, що, мовляв, ми досягли цілей так званої "СВО".

Нагадаємо, що генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що ворог зараз активно наступає на Покровському та Торецькому напрямках і хоче захопити всю Донецьку область. Однак для цього він не має відповідних ресурсів.

В для того, щоб розпочати стратегічні та оперативні операції у різних секторах, росіянам потрібно щонайменше мільйон солдатів. На думку Маломужа, Путін не має потрібних можливостей для наступу, тому для України важливо цим скористатися.