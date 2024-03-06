Росія заявила про "масштабний наступ" на Південь: у ЗСУ відреагували

Росіяни невтомно поширюють нові й нові фейки, аби тиснути на морально-психологічний стан українців. Так, нещодавно у мережі розповсюдили інформацію про нібито "наступ" Росії на Південь України.

Поширюючи подібні фейки, росіяни намагаються досягнути двох цілей. Детальніше про них 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

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Тиск на окуповані території

Росіяни поширюють нові вкиди про нібито свій "масштабний наступ" на Півдні України. Подібна інформація з'являлася зокрема щодо Херсона та Миколаївської області.

Ба більше, росіяни у своїх телеграм-каналах намагалися переконати усіх, що Україна буцімто евакуює держслужбовців з низки міст на Півдні.

Ця пропагандистська риторика є абсолютно передвиборчою. Вона спрямована на населення тимчасово окупованих територій, які не виявляють бажання долучатися до цирку з квазівиборами. У такий спосіб ворог інформаційно намагається тиснути на людей,

– наголосила Наталя Гуменюк.

Окупанти, мовляв, показують людям, що їм усе одно доведеться жити із владою, яку нібито "оберуть" на псевдовиборах 17 березня. Крім того, росіяни у такий спосіб намагаються компенсувати свої невдачі на фронті.

"Про який наступ на правий берег (Херсонщини – 24 Канал) можна говорити, якщо вони плацдарм подолати не можуть? Вони продовжують його штурмувати на лівому березі, маючи надзвичайну перевагу за кількістю та якістю озброєння й особового складу. Але штурми постійно завершуються поразкою", – пояснила Гуменюк.

Зокрема, за минулу добу окупанти провели 3 штурми. При цьому вони втратили до 50 військових та зрештою повернулися на вихідні рубежі.

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