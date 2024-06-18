Росіяни просунулись біля трьох селищ: карта бойових дій 18 червня
Упродовж доби на фронті сталось 136 бойових зіткнень. Сили оборони України дають гідну відсіч ворогу, водночас противник продовжує спроби наступу на кількох напрямках фронту. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку.
Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону, інформує 24 Канал.
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Ситуація на усіх напрямках фронту
На Харківському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії. Минулої доби відбулось 6 бойових зіткнень, бої точились зокрема в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.
Вовчанськ на карті:На Куп'янському напрямку відбулось 14 бойових зіткнень. Сили оборони відбили атаки ворога в районі Берестового, Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного Харківської області. На Лиманському напрямку захисники відбили 16 атак противника. В районах населених пунктів Терни Донецької області, Греківка, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили атаки в районі Роздолівки, Виямки та Іванівки Донецької області.
На Краматорському напрямку воїни зупинили 5 спроб російських загарбників прорвати оборону наших військ в районі Кліщіївки, Григорівки та Часового Яру Донецької області.
Кліщіївка на карті:На Покровському напрямку захисники відбили 45 атак. В районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Євгенівка, Яснобродівка, Уманське Донецької області. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку російські окупанти здійснили 5 безуспішних штурмів позицій українських військ в районах Старомайорського, Водяного та Урожайного. На Оріхівському напрямку відбулось 2 бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на Лівобережжі Дніпра. Протягом доби загарбники здійснили 4 атаки на позиції Сил оборони на цьому напрямку.
Де просунулись росіяни
За даними онлайн-мапи DeepStateMap, ворог просунувся біля Уманського, Соколу та Архангельського.
Уманське на карті:
Сокіл на карті:
Архангельське на карті: