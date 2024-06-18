Росіяни просунулись біля трьох селищ: карта бойових дій 18 червня

Упродовж доби на фронті сталось 136 бойових зіткнень. Сили оборони України дають гідну відсіч ворогу, водночас противник продовжує спроби наступу на кількох напрямках фронту. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону, інформує 24 Канал.

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Ситуація на усіх напрямках фронту

На Харківському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії. Минулої доби відбулось 6 бойових зіткнень, бої точились зокрема в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

Вовчанськ на карті:

Нанапрямку відбулось 14 бойових зіткнень. Сили оборони відбили атаки ворога в районі Берестового, Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного Харківської області. Нанапрямку захисники відбили 16 атак противника. В районах населених пунктів Терни Донецької області, Греківка, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області. Нанапрямку Сили оборони відбили атаки в районі Роздолівки, Виямки та Іванівки Донецької області.

На Краматорському напрямку воїни зупинили 5 спроб російських загарбників прорвати оборону наших військ в районі Кліщіївки, Григорівки та Часового Яру Донецької області.

Кліщіївка на карті:

Де просунулись росіяни

Нанапрямку захисники відбили 45 атак. В районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Євгенівка, Яснобродівка, Уманське Донецької області. Нанапрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону українських військ. Нанапрямку російські окупанти здійснили 5 безуспішних штурмів позицій українських військ в районах Старомайорського, Водяного та Урожайного. Нанапрямку відбулось 2 бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Нанапрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на Лівобережжі Дніпра. Протягом доби загарбники здійснили 4 атаки на позиції Сил оборони на цьому напрямку.

За даними онлайн-мапи DeepStateMap, ворог просунувся біля Уманського, Соколу та Архангельського.

Уманське на карті:

Сокіл на карті:

Архангельське на карті: