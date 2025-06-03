Росіяни наближаються до Сум: в ISW пояснили, чи зможе ворог захопити місто

Військові Росії посилили атаки та просунулися в Сумській області. Втім, аналітики вважають, що окупанти не зможуть найближчим часов захопити обласний центр.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація зараз на Сумщині

Окупанти просуваються в трьох районах Сумської області та намагаються наблизитися до міста.

Російські військові блогери стверджують, що армія Кремля вже захопила Олексіївку, Новомихайлівку та Кіндратівку на півночі Сум, а також просунулися до північної частини Андріївки та на захід від Яблунівки й Костянтинівки.

Ворог посилив наземні атаки на північ від Сум у напрямку Андріївки, а також на північний схід – у бік Юнаківки й Миропілля. Геолокаційні кадри, оприлюднені 2 червня, свідчать про те, що росіяни нещодавно просунулися на північ від села Андріївка (північніше Сум) і на північний схід від села Яблунівка (на північний схід від Сум).

Ситуація на Сумщині / Фото ISW

Український військовий оглядач Костянтин Машовець пояснив, що підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії (11-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ) і 177-го полку морської піхоти (Каспійська флотилія) ведуть бої на лінії Костянтинівка – Кіндратівка та Володимирівка – Олексіївка (усі на північ від Сум).

За його словами, підрозділи 104-го, 234-го та 237-го десантних полків (усі зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії Росії) діють на лінії Локня–Юнаківка та західніше Локні (північний схід від Сум).

Раніше Машовець розповідав, що росіяни перекинули до Сумщини підрозділи 752-го мотострілецького полку (3-тя мотострілецька дивізія, 20-та загальновійськова армія, Московський військовий округ) і 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, ЛенВО) з напрямків Лиман і Часів Яр для підсилення свого угруповання на півночі Сумщини.

Чи є ризик захоплення міста

В ISW підкреслили, що російські посадовці вже давно закликають до створення "буферної зони" на півдні Сумщини та останнім часом активізували зусилля зі створення інформаційних підстав для відновлення наступальних дій у бік Сум.

Ймовірно, окупанти намагаються просунутися до лінії Хотін – Храпівщина (на південь та південний схід від Андріївки та Юнаківки), тобто приблизно за 12 – 15 кілометрів від Сум, що дасть змогу вести артилерійський вогонь по всій території міста.

Однак Інститут вивчення війни продовжує вважати, що російським силам навряд чи вдасться захопити Суми найближчим часом, чи в середньостроковій перспективі, оскільки Росія не змогла захопити жодного українського міста з довоєнним населенням понад 100 тисяч осіб із липня 2022 року,

– резюмували аналітики.

На їхню думку, росіяни планують інтенсифікувати удари дронами та артилерією по Сумах для підтримки подальшого наступу, а також можуть прагнути до проведення повноцінної наступальної операції з метою захоплення міста в майбутньому.