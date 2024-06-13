Буданов відповів, чи можливий наступ окупантів на Сумщині

Очільник ГУР дав коротке інтерв'ю 12 квітня, в якому відповів на головні питання. Одне з них стосувалося можливого наступу росіян в Сумській області.

Росіяни влаштували провокацію у Рижівці Сумської області. Рамзан Кадиров заявив, нібито його батальйон захопив село, та у ЗСУ спростували це. Російський прапор у Рижівці розмінували та знищили.

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Чи може Росія піти в наступ на Сумщині

Там і зараз ідуть прикордонні такі спроби росіян (дестабілізувати ситуацію – 24 Канал), вилазки ДРГ і так далі. Але, слава богу, всіх необхідних заходів уже вжито, і такого масштабу, як відбулося, вже немає,

– прокоментував глава Головного управління розвідки.

Коротко про інші заяви Буданова

На думку головного розвідника, армагедону не буде. Так, він раніше говорив про важкий період для України, і цей період досі триває. "Не переймайтесь, ми вистоїмо і переможемо", – запевнив Буданов.

Ураження загоризонтної РЛС не призведе до ескалації. Загалом "червоні лінії" Росії – це блеф, гра на публіку, адже їх перетинали вже багато разів.

Дозвіл бити по Росії західною зброєю полегшить ситуацію на фронті. Росіяни готуються до цього, але їм уже "пізно пити боржомі".

Дронами не виграти війну – на окуповану територію має зайти солдат із прапором. Тут усе незмінно, як і дві чи три тисячі років тому.

Що треба знати про Рижівку на Сумщині

У Легіоні "Свобода Росії" висміяли окупантів. Бійці зауважили: Рижівка відрізана від решти Сумської області річкою та перебуває під контролем Тьоткіного. Вони існують майже як єдиний населений пункт, тож росіяни давно встановили там вогневий контроль. "Ахмат" зайшов у порожнє село, щоб зняти відео, іронізують легіонери.

Схожим чином висловилися й аналітики DeepState. Вони підкреслили, що селище у сірій зоні ще з 2022 року. "Проблема Рижівки – географічна. Село за річкою і фактично було сателітом цілого селища Тьоткіно", – написали експерти.

Рижівка так близько до Росії, що кордон проходить там через хату. Із державою-агресором там спільна вулиця. 24 Канал зібрав, що відомо про це унікальне село.