Як один танк зупинив наступ Росії на Сумщину

Сміливий український танковий екіпаж, ймовірно, зробив вирішальний постріл, який завершив наступ Росії в Сумській області.

24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Росіяни застосовували свою нову тактику

Минулого тижня, серед білого дня, за селом Яблунівка, що за 10 кілометрів від кордону з Росією, тримісний танк Т-64 або Т-72 зі складу 1-ї танкової бригади української армії вступив у бій з російськими військами впритул. Він зробив кілька пострілів зі своєї 125-міліметрової гармати, а потім створив димову завісу та стрімко відскочив у безпечне місце. Завдання виконано.

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Вибухи танкових снарядів, можливо, ознаменували кінець виснажливої ​​місячної битви за Суми. Перехопивши ініціативу після витіснення українських військ з Курської області на заході Росії, сили чисельністю близько 50 000 росіян увійшли до Сум. Вони прагнули створити буферну зону вздовж кордону та, можливо, навіть захопити місто Суми, що за 35 кілометрів від кордону.

Це був важкий бій, але менші за чисельністю українські сили, сформовані з частин щонайменше 10 бригад, кожна з яких мала кілька тисяч людей, зупинили просування росіян трохи південніше від Яблунівки.

"На окремих ділянках наші підрозділи успішно застосовують тактику активної оборони та звільняють українські землі в Сумській області", – заявив днями головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський, приблизно в той самий час, коли 1-ша танкова бригада вступила в бій. "Ми знову стиснули близько 50 000 особового складу збройних сил Росії, зокрема й елітні бригади повітряно-десантних військ та морську піхоту", – додав Сирський.

Росіяни застосували свою новітню тактику, значною мірою залишивши позаду ціннішу важку броньовану техніку. Втративши понад 20 000 одиниць бронетехніки та іншої важкої техніки з 2022 року та намагаючись щороку виробляти кілька сотень нових танків Т-90М, росіяни все частіше їдуть у бій на мотоциклах чи квадроциклах, або просто йдуть пішки.

Армія без транспортних засобів

Нестача російської бронетехніки в Сумах була разючою. "Не впевнений, що хтось це помітив, але поки що Росія втратила один MRAP у Сумській області", – зазначив 15 червня аналітик Мокласен. "Все робиться або пішки, або на велосипеді та квадроциклі", – додав він.

"Як штурмова платформа, мотоцикли зазвичай вважаються слабкими та ненадійними. Вони рідко дають вирішальні результати", – пояснила українська аналітична група Frontelligence Insight. "Однак, якщо їх використовувати належним чином – разом із вогневою підтримкою, підтримкою радіоелектронної боротьби, безпілотниками та бронетехнікою, – вони можуть бути дуже ефективними".

"За ціною приблизно від 2000 до 4000 доларів за штуку ці мотоцикли набагато дешевші в заміні, ніж бойові машини піхоти. Витрати на їхнє обслуговування – мінімальні", – додали у Frontelligence Insight. "Їхня мобільність та низький силует дозволяють легше проходити повз перешкоди та уникати виявлення. Більші платформи, особливо в поєднанні з бортовим обладнанням радіоелектронної боротьби, легше помітити".

"Мотоцикли можна приховати навіть у невеликих будівлях, а в електричних варіантах вони майже безшумні вночі, що зберігає елемент несподіванки. Мотоцикл може досягти потрібної позиції за лічені хвилини, випереджаючи галасливий, повільніший БМП або танк і звужуючи вікно для реагування ворожого дрона.

Але щоб перемогти українські сили та захопити й утримувати значну частину території, мотоциклетним військам потрібна потужна підтримка. А ця підтримка вимагає координації, якої досі бракує багатьом російським формуванням.

"Виклик, звичайно, полягає у виконанні", – зазначає Frontelligence Insight. "Російські війська мали труднощі з координацією таких загальновійськових операцій навіть на рівні роти чи батальйону, що обмежує їхню здатність використовувати мотоцикли як ефективні засоби помноження сили".

Мотовійськові підрозділи, позбавлені захисту безпілотників та додаткової вогневої потужності, яку забезпечує розташована поблизу артилерія, стануть легкою здобиччю для агресивного танкового екіпажу. "Попри стереотипну думку, що танки застарілі та неефективні в сучасній війні, продовжують бути приклади їх успішного використання", – зазначила проукраїнська Команда розвідки конфліктів.

Та контратака українського танка одним танком під Яблунівкою — один із таких прикладів. Той екіпаж Т-64 чи Т-72, ​​можливо, зупинив останній наступ росіян на цьому етапі битви за Суми.