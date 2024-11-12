Росія переміщує підготовлені штурмові групи до фронту на Запоріжжі, – Сили оборони Півдня

Російська армія переміщує на передові позиції на півдні Запорізької області підготовлені штурмові групи. Вона ймовірно, планує наступ із залученням бронетехніки і легких багі.

Активні штурми на півдні Запорізької області можуть розпочатися будь-якого дня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошин в етері "Суспільне.Студія".

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Яка ситуація на різних напрямках фронту на Запоріжжі

На Оріхівському напрямку, за словами Волошина, армія РФ проводить розвідку та готує штурмові групи. Основною метою є стерти так званий "Роботинський виступ", захоплений ЗСУ під час контрнаступу, та просування до Оріхова для контролю над логістичними шляхами між Запоріжжям і сходом України.

Ситуація на фронті змінюється досить швидко. Українські сили також мають успіхи, зокрема, беруть полонених і завдають потужних ударів по окупантах.

Військові Головного управління розвідки (ГУР) та оперативного угрупування військ "Таврія" виявили скупчення військових – Псковських десантників в Запорізькій області й був завданий ракетний удар. Армія РФ зазнала втрат у живій силі та техніці,

– каже Волошин.

На Гуляйпільському напрямку армія РФ теж активізує свої війська, оскільки прагне взяти під контроль важливі логістичні шляхи. Українські сили тут могли втрачати позиції, але повертали їх у наслідок стабілізаційних боїв.

Російські війська активізувалися на Времівському напрямку, прагнучи прорвати позиції Сил оборони України на північ у напрямку Рівнопілля та Великої Новосілки. За словами Волошина, росіяни проводять атаки малими групами, але з підтримкою бронетехніки.

Старший лейтинант Дмитро Пелих, начальник відділення 118 окремої механізованої бригади, зазначив у ефірі телемарафону, що росіяни продовжують застосовувати штурмові групи по кількадесятків людей, які намагаються дійти до позицій українських оборонців. Вони йдуть прямо через мінні поля та здебільшого гинуть під вогнем артилерії.

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Волошин заявляв, що протягом найближчих днів російська піхота розпочне наземні атаки на півдні України. Порівняно менша активність росіян на цьому напрямку може передувати спробі наступу.