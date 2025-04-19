Цього тижня ворог намагався прорвати фронт, – Братчук про спроби наступу росіян на Запоріжжі

Росіяни вийшли на кілька населених пунктів Запорізької області та намагаються прорватись на позиції ЗСУ на мотоциклах. Крім того, ворог збільшив використання авіації та артилерії.

Водночас усі дії противника закінчились невдачами. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що окупантам вдається здобути лише тактичні "перемоги".

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Дії росіян на Запоріжжі

Мета ворога – атаки на острови, адже росіяни хочуть здобути успіх та зайти на правий берег Дніпра. За словами речника, окупанти збільшили інтенсивність вогневого тиску та активно застосовують авіацію.

Протягом кількох тижнів на Запорізькому напрямку (в районі Гуляйполя та Оріхова) росіяни вийшли до Малих Щербаків, Степового та Лобкового, щоб повернути те, що втратили у 2023 році під час контрнаступу ЗСУ.

Де росіяни вийшли на Запоріжжі: дивіться на карті

Крім того, ворог хоче перерізати українським військовим логістичний шлях – дорогу, яка проходить повз ці населені пункти.

Цього тижня ворог намагався прорвати Запорізький фронт, застосувавши понад 300 своїх бійців, кілька десятків одиниць техніки (29 одиниць знищено). Окупанти втратили більшість особового складу. Ми говоримо про атаки на мотоциклах, які вони здійснюють на усіх відтинках фронту,

– наголосив Братчук.

Ціллю таких атак є прорватись, а далі, якщо вийде, закріпитись на позиціях, після чого підтягувати ресурси та резерви. Речник підкреслив, що ЗСУ вдалось відбити ці спроби росіян. Ймовірно, що окупанти в такий спосіб мають намір відвернути увагу українських військових від боїв на Донеччині.

Братчук додав, що хоч росіяни використовують велику кількість вогневого ураження, у них немає ударного угруповання, яке б просувалось на Запоріжжя та виконувало завдання оперативно-тактичного рівня.

До речі, військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що затишшя на Півдні очікувати не варто. Росіяни не покинуть спроби наступу, адже Владімір Путін вимагає успіхів від своїх генералів, які радо кидають у пекло своїх солдатів, аби виконати завдання. Також ворог може перекинути в Запорізьку та Херсонську області військових з Курщини, але малоймовірно, що це дасть Росії хоч якийсь результат.