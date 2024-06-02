У ЗСУ відповіли, чи є загроза наступу росіян на Золочів Харківської області

Збройні Сили не фіксують ніякої активності росіян поблизу Золочева Харківської області. Водночас українські захисники готові до будь-яких несподіванок.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Оперативно-тактичного угруповування військ "Харків" Юрій Повх. Також він зазначив, що лише за останню добу на одному Харківському напрямку ворог втратив понад сотню своїх бійців.

Дивіться також Вбивчий гібрид ракети та бомби: як боротися з російськими УМПБ Д-30 СН, якими знищують Харків

Ситуація поблизу Золочева

Юрій Повх вказав, що військові оперують лише фактами – наразі на цій ділянці активності немає.

Зараз активних дій ворога на Золочівському напрямку немає. Але Сили оборони завжди напоготові та чекають будь-яких дій ворога на всіх напрямках,

– вказав він.

Речник розповів, що станом на ранок на Харківському напрямку бої точаться у напрямку населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Втрати ворога за добу на цьому напрямку складають 115 осіб пораненими та вбитими.

Водночас Повх вказав, що окупанти використовують для атак тактику малих груп під прикриттям артилерії.

Ситуація на Харківщині