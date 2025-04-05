Наступ Росії навесні 2025 року: у ЦПД окреслили, яким він буде

В Україні на офіційному рівні заявляють про підготовку Росії до нового наступу вже цієї весни. Андрій Коваленко розповів, до яких дій з боку ворога варто готуватися.

Керівник Центру протидії дезінормації підтвердив, що ворог справді готує наступальні дії на низці напрямків. За його словами, вони матимуть переважно піхотний характер, оскільки у противника є значні негаразди із кількістю техніки по всій протяжності фронту, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни брешуть про "нараду ЗСУ" у Кривому Розі: насправді у ресторані був форум б'юті-бізнесу

На який наступ росіян слід очікувати

Переважна більшість ворожих сил наразі проводять штурми на квадроциклах, мотоциклах та звичайному автотранспорті. Також загарбники рухаються піхотними пішими групами. Це зумовлено тим, що низка техніки окупантів вибита і повільно ремонтується. Крім того, техніка зазвичай дуже швидко вибивається дронами, які змінили самі принципи війни. Тому ворог забезпечує собі швидке переміщення малими групами і вище згаданими видами транспорту.

Андрій Коваленко розповів, що основний удар окупанти готують на Донеччині. Це Лиманський, Покровський і Курахівський напрямки. Відволікаючі удари можуть бути на Запоріжжі, Харківщині і в прикордонні Сумщини.

Керівник ЦПД зауважив, що зараз на низці напрямків триває розвідка боєм. Перші посилені атаки агресор планує робити вже у квітні. Головний ривок з більшою інтенсивністю піхотних штурмів на позиціях противник планує на травень.