Уже проводять розвідку боєм, – в ЦПД назвали дати ймовірної активізації наступу

Російські окупанти готуються до активізації наступу на фронті. Однак не можна забувати про один надважливий нюанс.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що наступ Росії на фронті може відбутися вже незабаром. Раніше озвучували дати, коли все почнеться.

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Які ділянки фронту можуть бути під загрозою

Як наголосив Коваленко, російські окупанти вже проводять розвідку боєм. Переважно це відбувається на Сході. Зокрема й на Харківщині. Також такі дії фіксують біля Сумщини та на Запорізькому напрямку.

Основні резерви ворог планує ввести в бій вже у травні. Але розвідка боєм поступово буде перетікати в наступальні дії на кількох напрямках ще у квітні.

Тут важливо розуміти наступні речі. Сили оборони України готові, а плани ворога – відомі. У ворога будуть переважно піхотні наступальні дії. У них вибито багато техніки. І її на всю протяжність фронту не вистачає,

– зазначив Коваленко.

Зараз російські окупанти часто використовують різний цивільний транспорт на кшталт легкових автівок і мотоциклів та закидають штурмові групи, щоб закріпитися на позиціях. Потім туди пробують підтягнути інші сили.

Важливо розуміти, що тут не йдеться про якийсь масштабний механізований наступ на якесь з міст України. Переважно це будуть піхотні штурми на фронті. Це відбувалося і раніше.

Ворог готував резерви піхоти. Цей "ривок", який вони планують, буде для покращення тактичних позицій. Тут не про якийсь повноцінний механізований наступ на Суми або в напрямку Дніпра, або на Запоріжжя. Станом на зараз про це не йдеться. Але ворог спробує провести наступальні дії з великою кількістю піхоти,

– пояснив Коваленко.

Додамо, раніше у 3 окремій штурмовій бригаді також повідомили, що Росія готує наступ у квітні. Наші захисники знають про підготовку ворога. Третя штурмова робить все можливе, аби якнайкраще підготуватися до активізації наступу у своїй смузі відповідальності.