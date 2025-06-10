Не лише Покровськ: Росія значно посилила атаки на одному з напрямків, – карта боїв 10 червня

Росія продовжує наступ на багатьох ділянках фронту. Противник прагне прорватися до найбільших промислових центрів Донеччини. Ворог не дає змоги перекинути українські сили на Схід, значно посиливши атаки на Півночі.

Упродовж минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних напрямках

На Харківському напрямку агресор 5 разів штурмував позиції наших захисників у районах Вовчанська, Кам'янки та Глибокого.

Противник штурмує біля Глибокого: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового, Зеленого Гаю, Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та в бік Курилівки.

Окупанти атакували біля Зеленого Гаю: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Липового, Надії та в напрямку Рідкодуба, Карпівки, Нового Миру, Ольгівки й Григорівки.

Росіяни наступали поблизу Надії: дивіться на карті

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив одну атаку на позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Григорівка.

Ворог атакував Григорівку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано 7 бойових зіткнень у районах Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Ступочок.

Окупанти атакували Ступочки: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак поблизу Диліївки, Торецька та в напрямку Яблунівки.

Ворог здійснив атаки в напрямку Яблунівки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 наступальну дію агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Новоукраїнка, Новооленівка, Богданівка, Новосергіївка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Андріївка та в напрямку населених пунктів Зелений Кут, Покровськ, Муравка.

Агресор наступав у районі Новооленівки: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка, Багатиря та Запоріжжя.

Загарбники атакували поблизу Костянтинополя: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 3 ворожі спроби просунутися уперед поблизу населеного пункту Малинівка.

Росіяни пробували просунутися біля Малинівки: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 6 ворожих атак у районах Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в бік Павлівки.

Відбито ворожі атаки біля Нестерянки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог 5 разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 38 атак російських загарбників.

Зауважимо, що противник днями здійснив найбільше перекидання сил за останні півроку в принципі та перше подібне за весь період війни. Ворог перекинув військову техніку та особовий склад з Криму і Херсонщини

в Курську та Сумські області.