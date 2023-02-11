Росія почала наступ на Донбасі: розвідка Естонії назвала важливу умову, яка грає на руку ЗСУ

Окупанти продовжують наступ на Донбасі. Як зазначають у Генштабі, ворог здійснює їх відразу на 5 напрямках. Цікаво, що у розвідці Естонії заявили, що ворогові не вдасться змінити ситуацію на фронті.

На цьому наголосив командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії, полковник Марго Гросберг. Він назвав умову, яка заважає ворогові вплинути на перебіг подій на фронті.

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Погода грає на руку ЗСУ

Гросберг зауважив, що окупанти наступають на Донеччині та Луганщині. Але допомагає нашим підрозділам Сил оборони відносно тепла погода.

"У порівнянні з минулим тижнем активність бойових дій зросла, ініціатива певною мірою перейшла до рук збройних сил Росії", – зауважив він.

Командувач розвідки додав, що оборона України – під сильним тиском. Причому як у Донецькій, так і в Луганській областях. Але попри це, суттєвих змін на лінії зіткнення не виявлено.

Повернімося до погодних умов. За словами Гросберга, окупанти стикаються з проблемами, пов'язаними з відступанням морозів. Потепління аж ніяк не сприяє проведенню наступальних дій. А все тому, що ґрунт – в'язкий, важкій техніці та самим бійцям пересуватися стає непросто.

На північному сході України, тобто на Луганщині, середня добова температура тримається на рівні близько нуля, на півдні країни встановилася плюсова температура. Іншими словами, погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ,

– зауважив він.

Де наступають окупанти

Як зауважили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, окупанти здійснюють наступальні дії на 5 напрямках. Мовиться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, а також Новопавлівському.

Крім того, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили низку атак. Окупанти зазнали втрат і відступили у районах Кремінної, Шипилівки та Білогорівки на Луганщині, а також Красної Гори, Бахмута, Іванівського та Парасковіївки на Донеччині.

Наостанок пробіжимося актуальними втратами ворога. За минулу добу вдалося ліквідувати 1 140 загарбників. Загальна ж статистика з 24 лютого 2022 року свідчить про те, що "двохсотих" окупантів стало 136 880.