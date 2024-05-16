Росія не має достатньо сил для стратегічного прориву на фронті, – командувач сил НАТО в Європі

У НАТО переконані, що російська армія не має достатньої кількості сил для стратегічного прориву на фронті. Водночас окупанти можуть досягати тактичних успіхів.

Про це розповів Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі, у коментарі журналістці 24 Каналу в Брюсселі.

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Командувач НАТО висловився про можливості Росії на фронті

За словами Каволі, російська армія має здатність досягати локальних успіхів на фронті. Але водночас зазнає великих втрат.

На додаток, вони (росіяни – 24 Канал) не мають навичок і можливостей для цього (прориву на фронті – 24 Канал), щоб діяти в масштабах, необхідних для реалізації будь-якого великого кроку для отримання стратегічної переваги,

– сказав командувач сил НАТО в Європі.

Каволі додав, що перебуває в контакті з українськими колегами й впевнений, що українські військові втримаються на фронті.

У Альянсі висловилися про наступ росіян на Харківщині

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер впевнений, що наступ російського війська в Харківській області не змусить українську владу сісти за стіл переговорів.

"Я думаю, що Збройні Сили України борються за те, щоб повернути землю, яка належить їм, і це важко. Для цього потрібно багато чого зробити, і це буде нелегко", — сказав Бауер.

Лейтенант-адмірал також додав, що наступ російських військ на фронті в Україні не є стратегічним успіхом.

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