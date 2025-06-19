В ISW назвали пріоритетний напрямок для Росії на фронті

Росіяни відновили масштабні механізовані атаки на Торецькому напрямку Донецької області. Ймовірно, вони обрали цю ділянку пріоритетною для свого наступу.

Днями окупанти здійснили механізовану атаку чисельністю щонайменше взвод на цій ділянці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Які ознаки на це вказують

Згідно з геолокаційними кадрами, у вівторок, 17 червня, росіяни провели механізовану атаку на захід від Яблунівки, що на захід від Торецька, за допомогою щонайменше трьох бронемашин і чотирьох моторизованих транспортних засобів.

Крім того, є інформація, що окупанти здійснили механізовану атаку чисельністю роти біля Костянтинівки. Водночас українські сили, за даними ISW, знищили 15 одиниць важкої техніки та вісім моторизованих транспортних засобів.

Аналітики нагадують, що в період із зими 2024 – 2025 років росіяни проводили механізовані атаки значно рідше, ймовірно, через можливості українських безпілотників і скорочення поставок бронетехніки на фронт Росією.

Російські механізовані атаки на Торецькому напрямку можуть вказувати на те, що російське військове командування має намір віддати пріоритет цьому сектору фронту,

– ідеться у звіті.

До слова, в ISW повідомляли, що росіянам вдалося просунутись у Харківській, Донецькій, Сумській областях. Згідно з даними аналітиків, нещодавно загарбники просунулися на південний захід від Диліївки та захопили село Дачне.