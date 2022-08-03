Ймовірний повторний наступ на Харків: як місто готують до оборони

росія не може ніяк зрозуміти, що окупувати Україну їй не під силу. Тому окупанти мріють про повторні наступи на наші міста та села.

Зокрема, мовиться про те, що ймовірний новий наступ росіян на Харків, який і без того є гарячою точкою боротьби. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, як готуються обороняти місто.

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В останні дні окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків. Запевняємо: ми готові до будь-яких дій ворога,

– сказав Синєгубов.

За його словами, наші захисники надійно тримають оборону, не дають ворогу просунутися вперед, хоч той і намагається.

Що роблять для оборони міста

Синєгубов розповів, що спроби окупантів навіть розвідати щось є невдалими. Ворог постійно має втрати живої сили та техніки.

Наші оборонці ж щодня посилюють фортифікаційні споруди біля Харкова та оборонні можливості загалом. Синєгубов запевнив: якщо ворог спробує піти вперед, то його чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати.

"Не маючи успіхів на фронті, окупанти не лише розповсюджують фейки, але й від безсилля продовжують терор проти мирних людей. Маємо інформацію, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області", – попередив голова ОВА.

Він також вкотре попросив мешканців не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не перебувати на вулиці, а під час тривоги бути в укриттях.

Обстріли Харкова

росія обстрілює місто та область кожного дня. Чергові удари були вранці 3 серпня. Близько 4 ранку російські окупанти завдали два удари по Харкову. Били з ракетних систем С-300 із бєлгорода. Одна ракета влучила просто в землю, інша – по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі.

Міський голова Ігор Терехов повідомляв, що в ніч проти 29 липня російські окупанти знову атакували Харків. Тоді ракета прилітала в навчальний заклад. Пожежу гасили рятувальники, постраждалих не було.

вранці 29 липня також були обстріли Харкова. Ракети окупантів влучили в житловий будинок. Двічі влучили у центральну частину міста. Під двоповерховим житловим будинком рятувальники шукали людей, розбирали завали.

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