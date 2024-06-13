Чи можуть росіяни розширити плацдарм на Харківщині: військовий експерт оцінив ситуацію

Росіяни підтягують ресурси до лінії бойового зіткнення на Харківщині, через що мають просування. Далі у бій вступають українські воїни, які знищують ворожу техніку та особовий склад. Відповідно противник вимушено відходить на інші рубежі та позиції.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зазначивши, що є певне розширення ворожого плацдарму у районі Вовчанська. Мовиться про східні околиці міста, розташовані за річкою Вовча, ближче до кордону з Росією. Чи зможуть росіяни ще більше розширити плацдарм – читайте далі.

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Ситуація доволі динамічна

Росіяни мають успіх поблизу Вовчанська, оскільки можуть швидко поповнювати штурмові загони. Певна кількість ресурсів перебуває у Бєлгородській області. Додатково ворог перекидає живу силу з Курщини.

Для реалізації завдань противник переважно використовує так звані "м'ясні штурми". Оскільки, з одного боку, бронетехніка є дуже вразливою ціллю в міській забудові. А з іншого – ворог загалом має недостатню кількість цієї зброї. Чого не скажеш про керовані авіабомби, росіяни сповна користуються цією перевагою, скидаючи їх на різних ділянках фронту, але кілька десятків на добу.

Артилерійська компонента у росіян також досить потужна. Артою вони завдають ударів по нашій території безпосередньо з півдня Бєлгородщини. Сили оборони працюють у межах контрбатарейної боротьби по ворожих підрозділах артилерійських та реактивних систем залпового вогню. Утім, не завжди така протидія є максимально ефективною. Ситуація на Харківщині залишається досить динамічною. Її динаміка в перспективі визначатиметься ресурсами.

Якщо нашим гармашам не буде бракувати арти та боєприпасів, то у ворога жодних навіть примарних успіхів на територіальні успіхи. Якщо ж ресурсів дещо бракуватиме, то відповідно ворог зможе розширювати плацдарми, які він триматиме під контролем,

– зазначив Селезньов.

Хоча з урахуванням неймовірного рівня контролю та залученості вищих військово-політичних діячів нашої держави до відтинку фронту на Харківщині, навряд українським захисникам буде чогось бракувати, вважає військовий експерт. Однак потрібно пам'ятати, що пекельні бойові сутички також відбуваються біля Часового Яру, на Покровському та Курахівському напрямках.

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Ворог окопується неподалік Вовчанська

Аналітики DeepState кажуть, що російська армія повним ходом почала будувати фортифікації приблизно за 3 кілометри на північний схід від Вовчанська. У роботах бере участь відповідна техніка. Експерти додають, що насправді будівництво фортифікації – це одна із сильних сторін нашого ворога. І тут, за словами Селезньова, виникає дисонанс.

З одного боку, Генштаб пояснював, чому українські оборонні рубежі розташовані за 8 – 10 кілометрів від державного кордону між Україною та Росією. З іншого – бачимо приклад, коли російські вояки риють окопи на відстані 2300 метрів від Вовчанська. Абсолютна більшість наших FPV-дронів та мінометних снарядів спроможні дістати до ворожої техніки, яка залучена до будівництва фортифікацій.

Це виклик. Думаю, тут напряму варто ставити питання генералу Драпатому, який опікується цим напрямком. Чому ж так відбувається, бо ресурси, як кажуть, у наших гармаш є. Авіаційна розвідка працює постійно, "Птахи Мадяра" також там працюють. Тобто можливості досить потужні. Чому не вживаються відповідні заходи, щоб знищувати будівельну техніку та персонал, мені не зрозуміло,

– наголосив військовий експерт.

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