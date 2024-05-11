Це важкий напрямок: для чого росіяни пішли в наступ на Харківщину

Російські військові активізували наступальні дії в Харківській області. Це напрямок важкий для росіян, адже там зосереджені дуже суттєві сили ЗСУ.

Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін, припускаючи, що почалася реалізація якогось плану міноборони Росії щодо початку наступальної кампанії весни – літа 2024 року.

Зверніть увагу ISW проаналізував шанси Росії на те, щоб спробувати захопити Харків

Росія почала реалізацію якогось плану

Російський правозахисник вважає, що окупанти перевіряють на міцність оборонні позиції Сил оборони України на цьому напрямку.

Через Вовчанськ це важкий напрямок,

– заявив Фейгін.

Тому що, за його словами, там зосереджені дуже суттєві сили ЗСУ. Туди простіше допомогу підвезти. Але схоже, що почалася реалізація якогось плану міноборони Росії щодо початку наступальної кампанії весни – літа 2024 року.

Він нагадав, що такі дії не є несподіванкою, адже про це раніше багато говорилося. Зокрема, Президент України Володимир Зеленський, керівництво ЗСУ та й російські джерела про це публічно неодноразово заявляли.

Чому росіяни активізувалися на Харківщині

Фейгін зауважив, що поки що незрозумілий масштаб задуму росіян: чи справді вони намагаються взяти Харків, чи це якісь дії для відвертання уваги, а основний удар натомість буде на якісь інші ділянки.

За його словами, питання стоїть, чи будуть окупанти зважати на втрати, а вони точно будуть колосальними, зокрема, в районі Вовчанська або далі, продовжуючи ці спроби наступу.

Я думаю, що вони перевіряють, наскільки ЗСУ здатні стримувати удар на Харків,

– сказав правозахисник.

Він вважає, що залежно від результату цих спроб і будуть надалі розвиватися плани росіян. Або ці удари будуть локалізовані, або загарбники справді підуть на величезний ризик і рухатимуться саме на Харків.

Наступ на Харківщину: що відомо