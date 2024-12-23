Сили оборони готові до всього, – керівник ЦПД про наступ Росії на Херсон

Росіяни знову говорять про можливий наступ на Херсон, який українська армія деокупувала ще у листопаді 2022 року. У ЦПД відреагували на такі заяви.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко прокоментував закиди про повторний наступ на Херсон. Про це пише 24 Канал із посиланням на його офіційне повідомлення.

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Сили оборони готові

Коваленко наголосив насамперед, що будь-які плани ворога відомі, а українські Сили оборони до всього готові.

Натомість деякі росіяни "вже вдало годують раків у Дніпрі".

Бажання Путіна підвищити ставки не спрацює,

– наголосив він.

Раніше з'явилась інформація про те, що Росія вже намагалась прорватись на правий берег Херсонщини. Крім цього, ЗМІ із посиланням на свої неназвані джерела писали про те, що рішення про новий наступ вже ухвалено.

Відповідно до їхньої інформації, операцію мав курувати командувач повітряно-десантних військ Росії Михайло Теплинський. Для виконання завдань нібито планували залучити до 4 000 російських штурмовиків.

Водночас ситуація на фронті залишається непростою. Росіяни зосередили свої зусилля на захопленні Донецької області.