ЗСУ доведеться ухвалювати складні оборонні рішення через наступ Росії, – ISW

Росія активізувала свої зусилля на певних відрізках фронту. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що через наступ, який планує Росія, українським військовим доведеться ухвалювати складні рішення.

Росія значно активізувалась на полі бою. Через зволікання з наданням військової допомоги США, нашій армії доведеться накопичувати ресурси й ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні.

Дивіться також Розворот Болгарії в бік Росії: чи втратить Україна одного з головних союзників на Балканах

Росія компенсує втрати

У звіті мовиться, що російські війська прискорили темпи своїх наступальних операцій на всій лінії фронту. Зокрема, 4 квітня армія окупантів провела механізовану атаку ротного рівня в напрямку Часового Яру у Донецькій області. Її результати свідчать, що військові агресора успішно компенсують ймовірне зростання втрат у живій силі й техніці.

Президент Володимир Зеленський та високопоставлені українські військові неодноразово висловлювались про затримку допомоги від США. Це змусило нашу державу поступитися ініціативою на полі бою. За їхніми словами, українські військові не можуть планувати успішний контрнаступ або оборону без розуміння, коли та яку допомогу отримає країна.

Українська армія змушена накопичувати ресурси.

Українським силам доведеться ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони за рахунок боротьби з ініціативою обмеження російського військового потенціалу або планування майбутніх контрнаступальних операцій,

– підсумували аналітики.

Буданов сказав, коли Росія може піти в наступ