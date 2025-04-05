Новий наступ Росії: у ЦПД сказали, коли ворог почне посилені атаки

Росія не полишає спроб захопити якомога більше територій України. Окупанти вже готуються до весняного наступу.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, коли саме окупанти планують посилити атаки. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Уже проводять розвідку боєм, – в ЦПД назвали дати ймовірної активізації наступу

Коваленко про новий наступ Росії

Коваленко зауважив, що зараз на низці напрямків триває розвідка боєм. Перші посилені атаки агресор планує робити вже у квітні.

Головний ривок з більшою інтенсивністю піхотних штурмів на позиціях планує на травень,

– заявив керівник ЦПД.

Зауважимо, наприкінці березня Володимир Зеленський підтвердив, що Росія готується до весняного наступу. Також наголосив, Путін намагається виграти час.

Президент уточнив, що російські загарбники готують новий наступ, зокрема, в Сумській і Харківській області. Київ поділився відповідними розвідданими з союзниками.

Український лідер зауважив, що російський диктатор хотів розпочати операцію ще 8 місяців тому. Однак, не зміг цього зробити. Окупантам завадила Курська операція Сил оборони. Тож зараз Путіну потрібен час для підготовки нового наступу.

