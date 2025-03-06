Росія може піти на військову авантюру в Європі: що загрожує Україні

Кремль може не задовольнитися веденням війни лише в Україні та спробувати здійснити агресію проти певних європейських країн. На сьогодні складаються цілком можливі передумови для такої авантюри.

Таку думку висловив 24 Каналу військовий експерт Сергій Грабський, наголосивши, що росіяни прагнуть відновлення Радянського Союзу. Тому цілком можливо, що Кремль ризикне здійснити агресію проти країн Балтії.

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Є 2 сценарії наслідків для України

"У Росії є всі підстави використати певний шанс, коли європейська оборона ще не надійна для того, щоб просунутися в районі країн Балтії. Для цього не потрібно навіть зосереджувати масований контингент", – зазначив Грабський.

Загальна кількість, наприклад, литовських військ складає до 30 тисяч військовослужбовців, які не мають жодного бойового досвіду. Якщо припустити, що проти них діятиме 300-тисячне російське-білоруське військо, то воно може блискавично захопити територію цієї країни. Литва за своєю географією неспроможна створити глибоко ешелоновану оборону, яка б стримала потужний удар такої армії.

Тому досить велика загроза сценарію наступу на країни Європи з боку Росії. Ця ситуація виглядає більш ніж досяжною, і тому ми повідомляємо наших балтійських друзів про те, що небезпека існує, зокрема, для них,

– зауважив військовий експерт.

Зверніть увагу! У ЦПД розповіли, що росіяни разом з КНДР та Іраном можуть розпочати війну проти Польщі та країн Балтії за 4 – 6 років. Це може статися, якщо Захід не буде посилювати санкційну політику та не збільшить постачання озброєння Україні для ліквідації логістики на території Росії.

Також такі імовірні дії Росії можуть нести гіпотетичну загрозу й Україні. Грабський припустив два варіанти розвитку подій.

Росія може демонструвати готовність "захопити" Литву, щоб використати це як інструмент шантажу для підкилимних переговорів з Заходом. Кремль може поставити умову, або будемо вести війну в Європі, або віддавайте Україну.

Це найгірший сценарій. Також немає гарантії, що він буде застосований або прийнятий нашими союзниками,

– сказав Грабський.

Інший варіант, за його словами, виглядає так, що на території України можуть з'явитися підрозділи країн-членів НАТО або Євросоюзу не як миротворчі сили, а як бойовий контингент наших союзників. Вони мають діяти спільно з українськими силами проти спільного ворога.

Все залежить від того, як швидко може відбутися такий розвиток подій. Тому що у Європі, зокрема в Німеччині, прогнозували готовність до ведення війни приблизно на 2027-й, а то й 2030 рік,

– відзначив Сергій Грабський.

На сьогодні ситуація складається так, що Сили оборони України роблять все можливе, щоб унеможливити такий сценарій.

До слова, військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп вважає, що є ризики можливого наступу Росії на Польщу і країни Балтії. Європа, на його думку, має серйозно поставитися до цієї загрози, проте вона не приділяє "достатньої уваги своїй безпеці".