Чи має Росія сили на наступ з півночі, зокрема, на Чернігів: у ЦПД спростували фейки окупантів

У мережі почала ширитися інформація, що, мовляв, Росія готується для нового наступу на північні області України, зокрема, на Чернігів. Однак ця інформація є черговим вкидом окупантів.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що джерело такої інформації – це російська пропаганда. А її мета – системна робота над залякуванням українців.

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Росіяни розповсюджують фейк про наступ на Північ України

Лейтенант Сил оборони та заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що у росіян немає сил та засобів для нового наступу з півночі. Крім того, наші захисники контролюють ситуацію на кордоні з країною-агресоркою.

Вкиди про наступ із півночі на Київ та інші українські міста ворог робить циклічно, раз на кілька місяців, намагаючись спровокувати в Україні паніку,

– пояснив він.

Тому повідомлення про можливість нового масштабного наступу росіян на Київ, Чернігів або Суми є всього лише вкидом російської пропаганди в український інформаційний простір.

Наостанок Коваленко закликав українців не піддаватися на маніпуляції ворога, а також довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

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