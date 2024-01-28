Чи має Росія сили на наступ з півночі, зокрема, на Чернігів: у ЦПД спростували фейки окупантів
Джерело:Центр протидії дезінформації
У мережі почала ширитися інформація, що, мовляв, Росія готується для нового наступу на північні області України, зокрема, на Чернігів. Однак ця інформація є черговим вкидом окупантів.
У Центрі протидії дезінформації пояснили, що джерело такої інформації – це російська пропаганда. А її мета – системна робота над залякуванням українців.
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Росіяни розповсюджують фейк про наступ на Північ України
Лейтенант Сил оборони та заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що у росіян немає сил та засобів для нового наступу з півночі. Крім того, наші захисники контролюють ситуацію на кордоні з країною-агресоркою.
Вкиди про наступ із півночі на Київ та інші українські міста ворог робить циклічно, раз на кілька місяців, намагаючись спровокувати в Україні паніку,
– пояснив він.
Тому повідомлення про можливість нового масштабного наступу росіян на Київ, Чернігів або Суми є всього лише вкидом російської пропаганди в український інформаційний простір.
Наостанок Коваленко закликав українців не піддаватися на маніпуляції ворога, а також довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.
Росія також вкидує інформацію про "повернення" Херсона
- Колаборант та прихильник "русского міра" Владімір Сальдо вкинув у мережу інформацію, що правобережжя Херсонської області, зокрема, і місто Херсон, буцімто "хочуть стати частиною Росії". Однак подібна заява є частиною російської пропаганди.
- Заступник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань пояснив, що подібні заяви колаборант робить з періодичністю у 2 – 3 місяці. А мета таких вкидів – посіяти паніку в Херсоні та на правому березі Херсонської області.
- Хлань також пояснив, що люди, які живуть на лівобережжі Херсонської області, бачать реальну ситуацію. Ба більше, чисельні атаки армії Росії в Кринках не дають жодних результатів, а Збройні Сили України продовжують утримувати свої позиції.
- Водночас пропагандистські російські ЗМІ почали знову транслювати меседж, що Кремль нібито готовий до переговорів про мир в Україні. Що саме такими повідомленнями хочуть сказати у Москві – читайте у матеріалі.