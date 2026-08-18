Наступ Росії з півночі: у ГУР відповіли, чи можлива нова операція окупантів

Наразі ознак готовності Росії до нового наступу на Київщину чи Чернігівщину, – немає. Проте, теоретично, така операція можлива та буде залежати від внутрішніх факторів у країні-агресорці.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

За яких умов Росія може готувати наступ на Північ України?

За словами Скібіцького, одним із ключових факторів стане можлива мобілізація в Росії. Розвідувальні ознаки підготовки до неї приховати буде складно, а відповідний указ президента Росії Володимира Путіна, який діє з 2022 року, залишається чинним.

У ГУР припускають, що до виборів російське керівництво намагатиметься демонструвати певні військові успіхи на тих ділянках фронту, де це можливо. Після виборів може постати питання про проведення нової мобілізації.

Коли Росія потенційно може підготувати наступ?

Представник ГУР нагадав досвід часткової мобілізації в Росії у 2022 році. Її оголосили у другій половині жовтня, а повноцінно підготовлені підрозділи, здатні брати участь у бойових діях, почали з'являтися на фронті вже у грудні 2022-го та січні 2023 року.

Тому у випадку нової мобілізації Росії може знадобитися кілька місяців для формування та підготовки достатньо потужного ударного угруповання.

Теоретично це може створити можливість для наступальної операції з півночі ближче до лютого 2027 року. Представник розвідки також припустив, що російське командування може враховувати символічні дати під час планування військових операцій.

Водночас наразі немає розвідувальних індикаторів, які б свідчили про готовність Росії до такого наступу вже цього року. Зокрема, противник не має необхідного угруповання військ для масштабної операції на Київщині чи Чернігівщині.

Яких втрат зазнає Росія на фронті?

За даними ГУР, російські втрати на фронті наразі перевищують кількість людей, яких Росія залучає на військову службу за контрактом. У червні загальні втрати російської армії оцінювали приблизно у 39 тисяч військових, причому близько 60% із них припадало на загиблих і зниклих безвісти. У липні втрати становили щонайменше 40 тисяч убитими та пораненими.

Водночас у червні контракти з російським Міноборони підписали близько 36 тисяч людей, а в липні – приблизно 39 тисяч.

Нагадаємо, експерт Роман Світан вважає, що масштабний наступ Росії з території Білорусі через Чорнобильську зону наразі малоймовірний. За його словами, цей напрямок добре укріплений, а значно більшою загрозою залишається можливе загострення на українсько-російському кордоні в районі Чернігівщини та Брянської області.