Росія планує наступ на країни Балтії та Польщу: у ЦПД спрогнозували терміни
- Росія може почати наступ на країни Балтії та Польщу через 4 – 6 років, якщо Захід не посилить тиск і постачання зброї Україні, а Росії вдасться стабілізувати економіку.
- Росія вже здійснює гібридні провокації в Європі для моніторингу реакції НАТО, а Європа програє інформаційну війну, за винятком Франції, яка успішно протидіє російській дезінформації.
Росія може розпочати наступ на країни Балтії та Польщу через 4 – 6 років, якщо Захід не посилить тиск на Росію, не розширить постачання зброї Україні й країні-агресорці вдасться стабілізувати ситуацію в економіці.
Таким припущенням з 24 Каналом поділився керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, наголосивши, що Росія розраховує на європейську забюрократизованість та повільність, і подекуди уже вчиняє провокації у Європі.
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За яких умов Росія може напасти на Польщу та країни Балтії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує збільшити чисельність своїх збройних сил на 150 тисяч осіб і може здійснити напад на Польщу та Литву з території Білорусі.
Якщо Захід не посилить санкційну політику і не розширить постачання озброєння Україні для знищення глибинної логістики на російській території, а також якщо Росії вдасться покращити економічну ситуацію, то вона може дійсно розпочати наступ на європейські країни.
Через 4 – 6 років росіяни разом із КНДР та Іраном можуть бути готові до агресії проти країн Балтії та Польщі,
– наголосив керівник ЦПД.
Росія вже здійснює гібридні провокації у Європі: обриви кабелів, підриви на складах та польоти дронів над військовими полігонами. Їхня мета – моніторинг та аналіз реакції країн НАТО, щоб оцінити, як працюють відповідальні за безпеку структури.
Білорусь вже використовувалася як платформа для провокацій до початку широкомасштабного вторгнення. Була криза на польсько-білоруському кордоні, коли російські спецслужби разом з білорусами використовували біженців, зокрема з Сирії, для того, щоб завести їх у Польщу або створити картинку, що ЄС не може впоратися з таким "напливом".
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Як Європа готується до можливого нападу Росії
Як зазначив Андрій Коваленко, Європа повністю програла інформаційну війну. Структури та уряди, які займаються протидією дезінформації, не впоралися з наявними загрозами.
Єдине, можна виділити Францію. Там дійсно робляться правильні речі, зокрема щодо проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти Росії. Велику Британію не включаю, бо мовиться саме про країни ЄС,
– додав він.
Мільярдер Ілон Маск уже закликав реформувати НАТО для адаптації до нових реалій війни – війни дронів, РЕБ та сучасного озброєння, яке частково заміняє людей. Позаяк в Альянсі досі живуть у світі, де умовно танки Leopard є дуже серйозною зброєю, але бойові дії в Україні показали, що вони не мають передової вагомості.
"Росія сподівається на європейську забюрократизованість та повільність. У порівнянні з Європою росіяни швидше адаптуються до умов, і технологічний прогрес у них йде швидше, ніж у країн НАТО. Тож вони розраховують, що все так і залишиться й вони здійснять певні акти агресії", – підсумував Коваленко.