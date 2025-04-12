Які ключові загрозливі напрямки для Сумської та Харківської областей: пояснення прикордонників

У Сумській та Харківській областях наразі спостерігається досить загрозлива ситуація. Російські військові намагаються просунутися углиб української території та створити так звану "сіру зону".

Ворог не припиняє спроб розширити зону боїв на території України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

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На яких напрямках найбільш загрозлива ситуація

За словами Демченка, росіяни продовжують проводити штурмові дії із залученням техніки та особового складу. Речник Держприкордонслужби зазначає, що на деяких напрямках окупанти почали наступати ще минулого року.

Найбільш загрозлива ситуація залишається у межах Сумської та Харківської областей. Якщо говорити про Харківську область, то це ті напрямки, де ворог ще минулого року почав наступальні дії – Вовчанськ і Липці,

– каже Демченко.

Тоді як на Сумщині Росія використовує малі штурмові групи, щоб закріпитися на українських землях. Таким чином вона намагається створити "сіру зону" та перекинути бойові дії на територію України. Проте завдяки українській обороні дії окупантів не приносять результатів.

Демченко зазначає, що у напрямку населених пунктів Новеньке, Басівка та Журавка у Сумській області ворог застосовує малі штурмові групи без використання колон броньованої техніки для того, щоб штурмувати український кордон.

Він також додає, що росіяни продовжують обстрілювати Сумщину, Харківщину та Чернігівщину. Наразі кількість випущених снарядів не зменшується, а збільшується. За словами Демченка, у цих регіонах ворог здебільшого застосовує для ударів безпілотники, а саме скиди, FPV-дрони та дрони на оптоволокні.

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області. Наразі там спостерігається значне збільшення наступальних дій на всіх основних напрямках.