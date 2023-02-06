Кремль не має наміру припиняти війну: у ГУР назвали напрямки майбутнього наступу ворога

Російські загарбники можуть готувати новий наступ на Україну одразу з кількох напрямків. Кремль зовсім не має наміру припиняти цю війну.

Окупанти можуть піти в наступ одразу на трьох напрямках. Про це йдеться у матеріалі "Під знаком сови" на офіційному сайті Головного управління розвідки Міноборони України.

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Де саме може піти в наступ ворог

У січні розвідка зафіксувала, що Росія планує мобілізувати до війська від 300 до 500 тисяч людей. Зокрема для забезпечення проведення наступальних операцій на Сході та Півдні України навесні та влітку 2023 року.

Відповідний наказ про мобілізацію 500 тисяч призовників у січні – це на додаток до 300 тисяч мобілізованих у жовтні 2022 року.

І це ще одна очевидна ознака того, що путінський Кремль не має наміру припиняти війну. Ми визначили, що наступи військ Росії можуть бути у Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, на Запоріжжі,

– зазначили в ГУР.

Водночас на Херсонщині та у Криму окупанти вестимуть оборону. За даними розвідки, нова хвиля мобілізації в Росії триватиме до двох місяців. Однак, реалізація планів ворога прямо залежить як від оснащення російських резервістів, так і від рівня, якості і темпів західної військової підтримки українських захисників.

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