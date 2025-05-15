Ворог буде "надірваний" зсередини: яка найбільша проблема росіян на фронті

Російська армія продовжує здійснювати активні дії на фронті. Прагнення за всяку ціну виконати завдання Кремля матиме для противника сумні наслідки.

Про це 24 Каналу сказав голова Українського Центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що за таких темпів росіяни не зможуть постійно вести наступальну кампанію.

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Яка велика проблема армії Росії

Голова Українського Центру безпеки та співпраці зазначив, що російська армія зараз не воює за своїми ж нормативами. Ворожі підрозділи не мають повноцінного забезпечення. Це свідчить про те, що на фронт кидають не навчених достатньо бійців, хто з них виживе – той і навчився.

Як і снаряди, зауважив він, люди для російської армії є витратним матеріалом. Адже замість того, щоб зачекати якихось 2 місяці й доукомплектувати наявні підрозділи, росіяни "стирають" їх, відправляючи в бій.

Натомість для росіян критично важливо виконати замовлення Кремля за всяку ціну,

– сказав Кузан.

І ця ціна, наголосив він, може бути навіть не тисячі, а десятки тисяч життів російських солдатів. Це є абсолютною дикістю, до якої ні Європа, ні світ не були готові.

За його словами, противник зараз має достатньо сил, аби формувати свої резерви. Ситуація на фронті є важкою, але не настільки, як пів року чи 9 місяців тому, коли темпи російського просування були значно вищими.

За таких темпів, додав Кузан, постійно вести наступальну кампанію неможливо, тобто російська армія буде "надірвана" зсередини. Щоправда, це питання не тижнів, а місяців.