Що Путін може готувати на 9 червня: Черник проаналізував дії окупантів і заяви диктатора

У Швейцарії 15 – 16 червня відбудеться Саміт миру. Владімір Путін схиблений на різних символах, тому до саміту може спробувати "показати силу".

Про це у зведенні для 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що окупанти можуть вдатися до "турбуючої" операції на Сумщині чи Харківщині. За його словами, це цілком може відбутися і 9 червня.

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Що Росія може готувати на 9 червня

Однак наразі Росія не має достатньо укомплектоване угруповання, щоб воно змогло здійснити проривну операцію за нормативами дивізії. Для цього ворогу потрібно зосередити там щонайменше 100 тисяч солдатів. Зараз угруповання "Сєвєр" складається з:

близько 53 тисяч окупантів;

400 танків;

до тисячі стволів артилерії та реактивних систем залпового вогню;

1,5 тисячі бронетехніки.

Це далеко не те угруповання, яке може щось прорвати. Але чи може бути "турбуюча" операція за Харківським лекалом, коли кілька батальйонних груп застосовують одночасно? Однозначно так. Чи може це бути 9 червня? Може бути,

– припустив полковник запасу.

Утім, зараз Україна може застосовувати західну зброю, тому якщо Росія розгортатиме бойові колони, то ЗСУ матимуть, чим відповідати ворогу. Адже під час "турбуючої" операції на Харківщині наші воїни могли застосовувати лише українську зброю та дрони.

До чого Путін готує росіян

5 червня під час спілкування з журналістами Путін сказав, що Росія втрачає у війні з Україною 20 тисяч окупантів щомісяця. Ця цифра збігається з тією, що зазначають в українських звітах. На думку Черника, це був продуманий крок з боку кремлівського диктатора, а не випадковість.

Так, за травень ЗСУ встановили рекорд з ліквідації російських солдатів – близько 39 тисяч знищених окупантів за місяць. Безболісно для себе Росія могла поповнювати втрати у 30 тисяч ліквідованих росіян, тому не наважувалася переходити цю мобілізаційну планку.

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"Якщо Путін це озвучив, то це є не зовсім приємною ознакою. Це означає, що вони готують суспільний ґрунт і громадську думку для того, щоб підіймати рівень мобілізації. Мовляв, ми (Росія – 24 Канал) втратили менше, але таки втрат зазнаємо, так звана "сво" триває, отже, треба й надалі мобілізовувати народ", – підкреслив Черник.

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