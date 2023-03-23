Широко анонсований "великий" російський наступ не приніс ворогу значних результатів, – ГУР

Україна та весь світ готувалися до нового "великого" наступу Росії. Як з'ясувалося, на нас очікував радше "великий пшик", який майже нічого не приніс ворогові.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки, російська пропаганда упродовж кількох місяців анонсувала "великий" наступ. Чим би окупанти не тішилися та не хизувалися, успіхів вони під час цього так званого наступу не досягнули, а от втрат зазнали чималих.

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Росіяни переоцінили сили

Так, представник ГУР МО Вадим Скібіцький наголосив, що ворог переоцінив свої можливості. Тому в реальному бою росіяни виявили, що просто не можуть вести наступ на кількох напрямках одночасно.

Росіяни перейшли до активних наступальних дій на початку лютого. Ціль у них залишилися одна – вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Але на сьогодні вже зрозуміло, що російські війська не мають спроможностей проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції,

– наголосив він.

Скібіцький підкреслив, що захисники України відбивають удари ворога, продовжують тримати оборону та сковувати окупантів на кількох ділянках фронту. Самі ж росіяни були переконані, що зможуть досягнути на якомусь з напрямків стрімкого успіху. Це б дало їм можливість розвивати той самий наступ. Але цього успіху немає.

Представник ГУР МО додав, що нашій розвідці відомі диспозиції військ ворога. Також у наших військових доступні дані про резерви та плани окупантів.

Чи буде наступ на інших напрямках

Зауважимо, що наразі вороги сконцентровані на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Але аналітики та західні партнери припускають, що ворог може сунути й на інших.

Вони готуються, проводять розвідку і намагаються визначити слабкі місця в нашій обороні. Але ще на початку вторгнення стало очевидно, що Росія не здатна проводити одночасно великий стратегічний наступ на 2 – 3 напрямках – це неможливо. Це досвід року війни,

– підкреслив він.

За словами Скібіцького, у Херсонській і Запорізькій областях, а також Криму окупанти готуються до оборони. А на перелічених вище напрямках наступ не вщухатиме, адже бійці не полишають спроб повністю захопити Донбас.