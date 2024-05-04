З'явиться півмільйонна професійна армія: які у Росії шанси захопити Суми та Харків
Українська розвідка повідомляє про можливі плани ворога щодо наступу на Харків та Суми. Є інформація, що росіяни мають намір збільшити північні військові угрупування. Однак є сумніви, чи допоможе це окупантам переломити хід війни.
Про це розповів 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, зазначивши, що тих сил, які росіяни мають у своєму розпорядженні для наступу не вистачить. Він додав, Росії доведеться збільшити кількість військових, якщо дійсно планує атаку.
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"Аби захопити Суми та Харків потрібно мінімум півмільйона професійної армії", – сказав полковник запасу ЗСУ.
Чого бракує Росії
Світан підкреслив, що 40 тисяч росіян намагались пів року захопити Авдіївку, а Харків за площею у багато разів більший від цього міста. Тому тих 50 – 70 тисяч військових, яких, можливо, планують зібрати окупанти, на його думку, буде недостатньо.
Планувати можна будь-що, але виконати неможливо. Війна – це математика. Така кількість сил та засобів, які є в Росії вздовж північно-східного кордону, дозволить їм тільки стримувати наших військових на лінії фронту,
– зауважив він.
Військовий експерт вважає, якщо в росіян з'явиться півмільйонна професійна армія, то тоді можна припускати варіант наступу на Харків. За його розрахунками, щоб ворог рухатися в сторону Сум – російське угруповання має налічувати як мінімум 300 тисяч військових.
У 2022 році десятки тисяч росіян уже намагалися захопити Суми, але в них це не вийшло. У ворога недостатньо сил та засобів навіть для виконання завдань з наступу на східному фронті. Вони намагаються із Запорізького напрямку перекинути декілька бригад для його підсилення. Тому планів щодо захоплення Харкова та Сум зараз не може бути,
– наголосив Роман Світан.
Наступ російських військ: останні новини
- Росіяни тиснуть на Часів Яр, бойові дії ідуть уже на кордоні міста. Ворог не рахується із втратами й прагне будь-що захопити населений пункт, щоб рухатися далі. Олександр Сирський заявляв, що росіяни мають завдання захопити Часів Яр до 9 травня.
- У Росії є плани можливого захоплення двох міст – Харкова і Сум. Однак в ЗСУ не знають, чи зможуть росіяни їх реалізувати. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк сказав, що росіяни справді хочуть захопити Харків або Суми. Про це свідчать дані українських спецслужб.
- У Сумах під час повітряної тривоги пролунав звук вибуху. До цього Повітряні сили попереджали місцевих жителів про те, що в напрямку міста рухається ціль. В ОВА повідомили, що росіяни вдарили по інфраструктурі міста керованою авіабомбою.