Є більша загроза, ніж просування на Сумщині: там Росія прагне рухатися у 2 напрямках

Попри незначне просування Росії на Сумщині, основна загроза зосереджена на Сході України. У районі між Покровськом і Костянтинівкою противник намагається одночасно наступати в обох напрямках.

Як зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в етері 24 Каналу, у разі підкріплення російських сил загроза в цьому районі значно зросте.

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Чи почала Росія справжній наступ на Сумщині

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що під контроль російських військ перейшли населені пункти Новеньке і Басівка Юнаківської громади, а також Веселівка і Журавка Хотінської громади. Противник продовжує спроби просування з метою створення так званої "буферної зони".

Павло Лакійчук зазначив, що не мовиться про окремий наступ. Якщо поглянути на карту Deep State, можна побачити, що це – дії росіян із витіснення українських сил із прикордонних районів Курської області.

Ще 2 тижні тому противник намагався обійти українське угруповання з флангів, заходячи на нашу територію. Зараз ці 4 населені пункти перебувають у так званій "сірій зоні", куди росіяни завдали флангового удару з півночі. Поки тривають бої на Курщині, російські війська діють активно й на Сумському напрямку.

Поки що це тактичні дії,

– зазначив Лакійчук.

Якщо їм вдасться, як заявляв начальник генерального штабу Росії Валєрій Герасимов ще 9 травня, знищити українське угруповання на Курщині, подальші дії ворога на цьому напрямку можуть бути непередбачуваними.

Яка головна мета Росії на фронті

Варто враховувати, що на Курщині та Білгородщині зосереджено велике угруповання – до 60 тисяч російських військових, зокрема морська піхота та повітряно-десантні війська. Це одні з найсильніших наступальних підрозділів.

Поки не зрозуміло, куди саме буде спрямовано ці сили – на створення "буферної зони" на півночі, або ж на підсилення наступу на Сході. У цьому контексті Павло Лакійчук зауважив, що "буферна зона" – це своєрідна "синиця в руках" для Росії. Основна мета – стратегічний наступ на Сході.

Там вони захлинаються через нестачу резервів. Ці сили можуть бути спрямовані або на Схід, де дуже гаряче, – це своєрідний "журавель в небі", або продовжуватимуть тиснути на наші сили на Сумщині й Харківщині,

– припустив він.

Особливо небезпечною виглядає ділянка між Покровськом і Торецьком. У цьому районі, на стику напрямків, росіяни вже прорвали українську оборону й вийшли на трасу Покровськ – Костянтинівка. Вони намагаються одночасно рухатися в напрямку Покровська (щоб не залишати його в тилу) та Костянтинівки.

Чи дійшли росіяни до Покровська: дивіться на карті

Наразі цей наступ розвивається не дуже активно, ймовірно, через нестачу резервів. Угруповання там фактично базується на одній дивізії, що не дозволяє рухатися в обох напрямках. Проте якщо російські війська отримають підкріплення, загроза в цьому районі значно зросте.