Росія заявила про розширенння "буферної зони" на Сумщині: у РНБО відреагували

26 квітня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів диктатору, що, мовляв, окупаційні сили продовжують розширювати буферну зону на Сумщині, яка становить вже понад 90 кілометрів квадратних.

Окупанти заявляють про нібито захоплення чотирьох населених пунктів у Сумській області. У Центрі протидії дезінформації відреагували на повідомлення росіян, передає 24 Канал.

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Що кажуть у ЦПД

Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що ворог проводить штурми у прикордонні Сумської області. Втім, усі наступальні дії противника активно зупиняються нашими воїнами.

Крім того, посадовець наголосив, що Сили оборони продовжують операцію на Курщині.

Зазначимо, що сьогодні Герасимов доповів про нібито "повне звільнення" Курської області від ЗСУ. В українському Генштабі назвали заяви окупантів бажанням видавати бажане за дійсне.

Яка ситуація на Сумщині

Інститут вивчення війни повідомив, що геолокаційні кадри за 25 квітня показують, що ворогові вдалося просунутися вздовж вулиці Праці у південній частині села Журавка.

Аналітики DeepState 24 квітня розповіли, що на Сумщині припиняються спроби ворога зайти глибше на місцевості. Зокрема, йде закріплення та накопичення ворога в районі Басівки, а також спроби просунутися в напрямку Локні. Противник також проводить накопичення сил в Журавці та намагається підійти до північних околиць Біловодів. Сили Оборони, в свою чергу, докладають максимальних зусиль, щоб не допустити успіх росіян.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський попереджав про плани ворога посилити наступ на Сумську область. На цьому напрямку, за словами глави держави, противник зосередив понад 60 тисяч солдатів.