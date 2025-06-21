Наступ на Сумщині призупинений: тривають бої за важливу для росіян ціль

Наступ росіян у прикордонні Сумської області призупинений. Приблизно за 3 місяці наступу окупанти не змогли досягнути суттєвих результатів.

Однак зараз тривають бої за Юнаківку – одну з цілей наступу, яка потрібна для того, щоб закріпитися і далі загрожувати Сумам. Це 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович.

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Тривають бої за Юнаківку

Денис Попович зазначив, що наступ Росії на Сумському напрямку триває приблизно 3 місяці. Заглиблення ворога на територію України оцінюється у приблизно 6 – 7 кілометрів. Це не є якимось суттєвим результатом.

З іншого боку, зараз росіяни більше наблизилися до виконання своїх проміжних планів щодо наступу на Сумському напрямку, ніж це вдалося зробити на Харківському. На Харківщині загарбники планували захопити Вовчанськ, Липці, просунутися до Великого Бурлука.

Зараз тривають бої за Юнаківку. Це одна з цілей цього наступу для того, щоб закріпитися, сконцентруватися там і далі загрожувати Сумам. Але у загальному великою мірою цей наступ на Сумщині призупинений,

– підкреслив військовий оглядач.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що Росія знизила інтенсивність штурмових груп у прикордонні Сумщини. За його словами, російські загарбники на невеликому відтинку ще досі роблять спроби заходити малими штурмовими групами.