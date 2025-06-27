Фортифікації тепер будують по-новому, бо росіяни змінили тактику наступу, – Умєров

Раніше фортифікації будувалися за принципом батальйонних районів оборони та ротних опорних пунктів зі значною протяжністю ходів сполучень (2 – 5 кілометрів). Однак тактика противника змінилася.

Під час спілкування з журналістами міністр оборони Рустем Умєров розповів про ситуацію з фортифікаціями. Каже, що підхід до їх будівництва змінився з урахуванням тактики ворога, передає 24 Канал.

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Фортифікації тепер будують по-новому

Зараз росіяни не діють класичними батальйонами й ротами, а застосовують в ході штурмів переважно невеликі піхотні формування з підтримкою безпілотних систем.

У відповідь на зміну тактики наступальних дій противника було запроваджено нову модель фортифікацій – просторово менші опорні пункти з протяжністю ходів сполучень 60 – 70 метрів, з обов'язковим антидроновим накриттям, які важче виявити та які ефективно виконують завдання оборони, стримування і нанесення вогневого ураження, зокрема й щодо FPV-дронів.

Міністр наголосив, що будівництво опорних пунктів йде за планом.

У 2024 році, за напрямами, де будівництво здійснювали військові частини, виконано від 96% до 99,9% поставлених завдань. Станом на середину 2025 року вже виконано понад 50% обсягів робіт, запланованих на цей рік.

Міністр наголосив. що фортифікаційні споруди адаптуються до пріоритетів на конкретних напрямках. Зокрема, на Сумському напрямку посилюються оборонні рубежі на найбільш загрозливих напрямках.