Їхня мета – відкрити новий фронт: Умєров назвав кількість військ Росії біля кордону з Україною

Очільник Міноборони Рустем Умєров розповів, що Росія прагне відкрити новий фронт в Україні. Для цього окупанти готуються скупчити більшу кількість особового складу на кордоні з нашою державою.

Міністр оборони зазначив, що українським військовим вдалося стабілізувати новий фронт на північному сході Харківської області, куди Росія спрямувала атаку на початку травня. Але Умєров сказав, що Москва готується до нового ривка.

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Умєров назвав кількість окупантів, що перебуває на кордоні з Україною

Міністр оборони України розповів в інтерв'ю Reuters, що Росія розгортає більше живої сили та техніки на фронті через понад 27 місяців після початку свого повномасштабного вторгнення.

Їхня мета – відкрити новий фронт на Півночі, щоб почати використовувати всю свою робочу силу і вогневу міць проти нас. Вони продовжують досягати своєї мети – нищити націю,

– сказав він.

За словами Умєрова, Росія має близько 500 тисяч військових в Україні та біля кордонів держави і готується додати ще 200 – 300 тисяч.

"Ми витримуємо, але, звісно, ​​нам потрібно більше зброї і вогневої потужності. Нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити їм (росіянам – 24 Канал) проникнути в нашу державу", – наголосив міністр.

Умєров відзначив, що Україна вдячна партнерам за надану військову допомогу та зброю, але, за його словами, лише половина обіцяних постачань надійшла вчасно.

Час надзвичайно важливий, і щоб відбити атаки, нам потрібно мати (постачання – 24 Канал) вчасно,

– пояснив глава українського Міноборони.

Окрім того, Рустем Умєров підтвердив, що Україна має намір звільнити всю свою територію до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включаючи Крим. Але головним військовим завданням на найближчі місяці буде утримання оборонних рубежів і придушення ворога, одночасно зміцнюючи українські військові можливості в повітрі, на морі та на суші.

Умєров сказав, що очікує, що винищувачі F-16 будуть доставлені, "сподіваюся, дуже, дуже скоро". А на запитання, скільки Київ очікує отримати, він сказав, що "потрібно стільки, скільки ми можемо отримати".

Міністр також нагадав, що Україна також продовжує нарощувати власне виробництво зброї, зокрема, безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.