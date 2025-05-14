Чи справді росіяни готуються до великого наступу: експрацівник СБУ зауважив цікаву деталь

Багато хто говорить про можливу масштабну літню наступальну кампанію з боку Росії. Подейкують, що щось готується, однак наразі бракує конкретної інформації чи підтверджених деталей.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу зазначив, що жодна іноземна розвідка чи OSINT-аналітики поки що публічно не повідомляли про підготовку російського наступу влітку.

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Що вказує на відсутність підготовки до великого наступу Росії

Ступак зауважив, що естонська, фінська, американська, британська чи будь-яка інша розвідка не оприлюднювали жодних публікацій, які б підтверджували, що у росіян "в рукаві" є щось масштабне. Наприклад, тисячі танків або десятки тисяч військових, які десь за Уралом в наметах готуються до наступу.

Таких даних просто немає,

– підкреслив він.

Крім того, не надходить жодної інформації й від OSINT-аналітиків – фахівців із розвідки на основі відкритих джерел. Це і журналісти, і приватні особи, які ретельно аналізують десятки тисяч фото, відео з різних регіонів Росії. Вони також не фіксують жодних ознак скупчення техніки чи військових.

"Немає ніяких селфі на полігонах, "випадкових" фото танків чи таборів, зроблених десь в районі Улан-Уде або за Уралом", – додав колишній співробітник СБУ.

Кого вимушено мобілізує Росія

З одного боку, не потрібно нагнітати ситуацію. Зараз справді багато людей починають панікувати – мовляв, ось-ось буде великий наступ. Але з іншого боку, і розслаблятися не варто. Маємо продовжувати працювати в тому ж напрямку та уважно стежити за даними – як від наших розвідників, так і від західних партнерів та журналістів.

Ще раз повторю: інформаційна "накачка" відбувається, але виникає логічне запитання – шляхом чого Росія може реалізувати літню кампанію? Якщо щось і зібрали – де люди? Де техніка?

– зауважив Іван Ступак.

Щодня наші військові знищують десятки одиниць російської техніки. Без пауз, вихідних чи свят. Це видно по тому, як росіяни ідуть у наступ: пішки, на мотоциклах чи багі. Це не від хорошого життя.

І останнє – питання людського ресурсу. Росія відчуває серйозний дефіцит живої сили. Вже бачимо, як починають мобілізовувати поліціянтів, витягують військових навіть із блокпостів у тилу, проводять облави по клубах і тренажерах. Це свідчить про нестачу людей навіть для поточних бойових дій, не кажучи вже про масштабний наступ.