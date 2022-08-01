російські війська почали накопичувати техніку в Бєлгородській області, – ISW

росія з останніх сил готується захопити ще більше території України. Для цього вони накопичують техніку та особовий склад.

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що російські війська відновили наступальні операції на південний захід від Ізюма. Фахівці також підтверджують, що окупанти почали накопичувати військову техніку в Бєлгородській області, на схід від російських наземних ліній зв'язку з Ізюмом.

До теми Не виключено, що росія створить ударні групи на Криворізькому напрямку, – ОК "Південь"

Нарощення сил показують і супутники

Аналітики зауважили, що за повідомленням Генштабу, 30 липня російські війська безуспішно атакували Бражівку та Дмитрівку, що на південному заході від Ізюма відповідно. На записах із геолокацією також видно, як українські сили в невстановлений день вдарили протитанковою керованою ракетою по наступаючому російському танку в Бражівці.

Натомість супутникові знімки з геолокацією показали нарощування російської армії в період з 19 червня по 28 липня в Уразово Бєлгородської області, що за 12 кілометрів на схід від кордону. Експерти припускають, що російські війська можуть збільшують військову техніку в цьому районі, щоб підтримати наступ із Ізюма на захід. Адже накопичення розташоване лише за 55 кілометрів на північний схід від російських скупчень у Куп'янську, які з'єднуються як з Ізюмом, так і з населеними пунктами на південь від міста Харкова.

Атаки ворога

Аналітики Інституту помітили й те, що російські війська нещодавно здійснили кілька локалізованих атак на північний захід від нинішньої лінії Ізюм – Слов'янськ. Наземні штурми на південний захід від лінії разом із нарощуванням військ можуть підтримати наступальну операцію на захід.

Також 30 липня російські війська невдало атакували на північний схід і південний захід від Авдіївки та на південний захід від міста Донецька. ЗСУ відбили російські наступи на Красногорівку, Авдіївку та Піски. Можливо, намагались охопити українські укріплення в Авдіївці з північного сходу та південного заходу.

Російські війська також провели безуспішні наступальні операції в Мар'їнці та Павлівці, приблизно за 22 та 50 кілометрів на південний захід від Донецька відповідно.

Прогнози від аналітиків ISW

Експерти розповідали, що необхідні для подальшого наступу сили, противник сконцентрував лише на двох напрямках в Донецькій області. Мовиться про Сіверськ та Бахмут. У них є ресурси, щоб продовжувати наступати на ці міста.

Також американські аналітики вважають, що росіяни зараз докладають шалених зусиль, щоб просунутися. Їм потрібно захопити якомога більше Донеччини до "референдумів", які планують проводити восени на окупованих територіях. Тому інтенсивність боїв на Донбасі буде зростати.

Крім того, фахівці робили свої висновки й про теракт в Оленівці. Вони бачили кадри пошкодження колонії. На їх думку, вони відрізняються від тих, які може завдати система HIMARS. Вказали, що за візуальними ознаками наразі версія, яку надає українська влада є правдоподібнішою, ніж та, яку дає росія.

Вас може зацікавити, як росіяни тікають з Запоріжжя: дивіться відео