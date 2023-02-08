Росія поспішно намагається почати масштабний наступ, а Шойгу вже вдає переможця: аналіз ISW

Росія активно готується до нового наступу та створення умов для тривалих операцій в Україні. Це може відбутися вже у найближчі місяці.

Так, російське керівництво знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо своїх військових можливостей і не має достатньої бойової потужності. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

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Росія поспішно намагається почати новий наступ

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 7 лютого провів пресконференцію щодо стану війни, ймовірно, намагаючись представити міноборони як ефективний і задіяний апарат керівництва, оскільки російські військові готуються до нового великого наступу в Україні.

Аналітики вважають, що Шойгу провів цю пресконференцію, щоб створити маску формальності та легітимності для російського міноборони, оскільки воно продовжує зусилля з реформування російської армії, підготовки до нового наступу та створення умов для тривалих операцій в Україні.

Російське військове командування, можливо, поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію з захоплення Донецької області в нереалістичні терміни та ймовірно без достатньої бойової потужності,

– зазначили в ISW.

Напередодні Міноборони Великої Британії оцінило, що Росія намагалася розпочати велику наступальну операцію, щоб досягти адміністративних кордонів Донецької області з початку січня 2023 року, але змогла захопити лише кілька сотень метрів території за тиждень. Це пов’язано з нестачею боєприпасів у Росії та браком маневрових підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу.

Нещодавно в ISW вже заявляли, що керівництво країни-терористки, можливо, знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо російських військових можливостей і, ймовірно, не має достатньої бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції.

Яким буде очікуваний новий наступ росіян

Олексій Резніков прокоментував, яким може бути новий наступ росіян. Міністр оборони заявив, що росіяни не нападатимуть так, як у лютому 2022 року.

За його словами, росіяни не виконали тих планів, які обіцяли, у межах своєї так званої "спеціальної воєнної операції". Тому за обстановкою, яку спостерігає наша розвідка, – найбільша концентрація військ зараз на Сході України.