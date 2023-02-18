Поки чекаємо на танки: яка зброя допоможе ЗСУ стримати наступ Росії
У Німеччині повідомили, що танки Leopard 2 прибудуть в Україну не раніше кінця березня. Втім, танки не є нагальною потребою для Збройних Сил України.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, для України, безумовно, дуже важливо отримати танки.
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Однак зараз українським військовим потрібно стримати наступ росіян. А для цього ЗСУ вкрай необхідні артилерійські системи та боєприпаси.
"Саме артилерія завдає основного вогневого ураження на фронті. Танки важливі під час контрнаступу, коли вони безпосередньо підтримують дії піхоти. А знищують ворожу техніку та самих ворогів насамперед артилерією", – пояснив Нарожний.
Артилерійські системи від Заходу
Західні партнери надають Україні велику кількість артилерійського озброєння.
- Україна отримає 30 САУ AS-90, тобто 2 дивізіони. За словами Нарожного, AS-90 – це дуже потужна британська система приблизно такого формату, як німецька PzH 2000.
- До нас їдуть шведські Archer – це надсучасні системи на колісній базі. Військовий експерт зауважив, що єдиний недолік цих установок – вони ніколи не були у бою.
- Данія передала Києву всі свої самохідні гаубиці CAESAR, виготовлені у Франції. Нарожний додав, що у Франції вже навіть сказали, що розгорнули виробництво таких установок і будуть "пекти їх, як гарячі пиріжки", та передавати Україні.
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Можливості західної артилерії
І найголовніше, за словами військового експерта, що союзники надають ЗСУ величезну кількість артилерійських боєприпасів.
Коли до нас приїдуть ці десятки тисяч артилерійських снарядів разом з системами, то ми зможемо на відстані 20 – 40 кілометрів знищувати ворога без вогневого контакту, так як зараз це відбувається у Бахмуті,
– сказав Нарожний.
Він додав, що на даному етапі бойових дій саме артилерія для України важливіша, ніж танки Leopard.
Новий наступ Росії: коротко
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже почала свій новий наступ. Ворог намагається вести наступальні дії на кількох напрямках.
- За словами радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка, головний виклик для України у наступі Росії – це те, що окупаційна армія завалює українські позиції великою кількістю мобілізованих. При цьому Росія не шкодує своїх військових.
- Подоляк наголосив, що головне завдання для України – не дати втягнути нашу армію у бойові зіткнення контактного типу стрілецькою зброєю. А для цього Україні потрібна велика кількість артилерійських снарядів, щоб відсунути російську живу силу якомога далі від позицій ЗСУ.