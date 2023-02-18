Поки чекаємо на танки: яка зброя допоможе ЗСУ стримати наступ Росії

У Німеччині повідомили, що танки Leopard 2 прибудуть в Україну не раніше кінця березня. Втім, танки не є нагальною потребою для Збройних Сил України.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, для України, безумовно, дуже важливо отримати танки.

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Однак зараз українським військовим потрібно стримати наступ росіян. А для цього ЗСУ вкрай необхідні артилерійські системи та боєприпаси.

"Саме артилерія завдає основного вогневого ураження на фронті. Танки важливі під час контрнаступу, коли вони безпосередньо підтримують дії піхоти. А знищують ворожу техніку та самих ворогів насамперед артилерією", – пояснив Нарожний.

Артилерійські системи від Заходу

Західні партнери надають Україні велику кількість артилерійського озброєння.

Україна отримає 30 САУ AS-90, тобто 2 дивізіони. За словами Нарожного, AS-90 – це дуже потужна британська система приблизно такого формату, як німецька PzH 2000.

До нас їдуть шведські Archer – це надсучасні системи на колісній базі. Військовий експерт зауважив, що єдиний недолік цих установок – вони ніколи не були у бою.

Данія передала Києву всі свої самохідні гаубиці CAESAR, виготовлені у Франції. Нарожний додав, що у Франції вже навіть сказали, що розгорнули виробництво таких установок і будуть "пекти їх, як гарячі пиріжки", та передавати Україні.

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Можливості західної артилерії

І найголовніше, за словами військового експерта, що союзники надають ЗСУ величезну кількість артилерійських боєприпасів.

Коли до нас приїдуть ці десятки тисяч артилерійських снарядів разом з системами, то ми зможемо на відстані 20 – 40 кілометрів знищувати ворога без вогневого контакту, так як зараз це відбувається у Бахмуті,

– сказав Нарожний.

Він додав, що на даному етапі бойових дій саме артилерія для України важливіша, ніж танки Leopard.

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