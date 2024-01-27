Росія планує вести війну ще щонайменше 3 – 4 роки, – The Telegraph

Росія намагається щосили наростити оборонну промисловість. Окупанти перетворюють у приміщення для виготовлення зброї торгові центри, пекарні та навіть класи в школах. Це свідчить про те, що Кремль хоче вести тривалу війну.

Експерти зауважують, що навряд чи Росія наразі виробить необхідну кількість зброї для нового масштабного наступу у 2024 році. Однак Кремль розглядає це у найближчій перспективі.

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Росія готується вести тривалу війну

Джерело видання The Telegraph у сфері оборони переконане – заяви російських загарбників свідчать про те, що вони хочуть вести війну ще щонайменше 3 – 4 роки.

Вони говорять про мобілізацію своєї оборонної промисловості протягом наступних трьох років, а це означає, що вони планують вести війну як мінімум три-чотири роки,

– сказало джерело.

Співрозмовник також зазначив, що зараз росіяни вразливі, бо виробництво не відповідає їхнім потребам. Але вони згодом вони його наздоженуть.

Поки агресор вразливий, потрібно діяти

Журналісти зауважили, що якщо Захід терміново не вчинить жодних дій, Україна може програти війну, а згодом Росія може перекинутися на інші країни Європи.

Висновок очевидний: якщо Захід не здійснить жодних дій, Україна може програти війну. І що буде далі, ніхто не знає, але з Москви надійшли тривожні сигнали про подальші захоплення земель у Європі,

– пише The Telegraph,

У НАТО занепокоєні можливістю війни з Росією: уникнути цього допоможе лише перемога України

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що війна між НАТО і Росією потенційно може вибухнути протягом 5 – 8 років.

Також німецький таблоїд Bild заявив, що одним із теоретичних сценаріїв, які розглядають німецькі військові керівники, є потенційний напад Росії на Сувальський коридор – стратегічно важливий сухопутний коридор на польсько-литовському кордоні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що зараз критичний час. Він зазначив, що якщо Росія переможе, існує реальний ризик того, що вона знову застосує силу. Тож він закликав країни НАТО та ЄС посилити фінансування України.

Нещодавно Володимир Зеленський також зазначив, що якщо Захід припинить допомагати Україні, у Європі настане велика криза, а згодом Росія вступить у війну з НАТО.

Саме для того, щоб цього не трапилося й Україна якнайшвидше здолала ворога, нашій країні потрібно більше зброї, зокрема далекобійної. Також вкрай важливо ввести більш ефективні санкції проти країни-агресорки, адже вона вчиться їх обходити.