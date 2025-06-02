Росіяни намагаються вести наступ на кількох напрямках: Зеленський назвав найгарячіші точки

Володимир Зеленський прокоментував наступ, який окупанти намагаються вести на лінії фронту. За словами українського лідера, військові дії росіяни проводять на кількох напрямках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час спілкування із журналістами.

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Що розповів Зеленський про наступ Росії

Володимир Зеленський зазначив, що росіяни намагаються вести наступальні операції на кількох напрямках.

Один з найгарячіших напрямків – це Сумський. А також Покровський напрямок,

– сказав президент.

Він підкреслив, що українські військові не дають усіма своїми силами накопичувати ворогу максимальний ударний кулак для того, щоб просуватися вперед.

"Я вважаю, що наші хлопці сильно працюють, міцно стоять. І різні формати дронових операцій на полі бою дають відповідний результат", – резюмував глава держави.

До слова, зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 2 червня стало відомо, що на Покровському напрямку російські загарбники здійснили 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій. На Курському напрямку сьогодні відбулося 12 боєзіткнень.