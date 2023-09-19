Росіяни мають проблеми з обороною на Півдні від Бахмута: карта бойових дій 19 вересня

Сили оборони продовжують успішно наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Упродовж доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

У районі звільненої Кліщіївки Донецької області українські військові відбили атаку ворога. Водночас окупанти спробували відновити втрачені позиції в районі Андріївки, але зазнали невдачі. Звільнення цих двох населених пунктів значно погіршило російську оборону в районі на Південь від Бахмута. Українські військові продовжують бити по противнику, завдаючи йому величезних втрат у живій силі та техніці. 24 Канал аналізує дані Генштабу та Інституту вивчення війни (ISW), а також онлайн-мапу Deep State, щоб розповісти про ситуацію на фронті станом на 19 вересня.

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ЗСУ розбили оборону ворога

"Сили оборони продовжують штурмові дії в районі на південь від Бахмута Донецької області, завдають ворогові значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", – йдеться у звіті Генштабу.

Тим часом у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що звільнення Україною Кліщіївки та Андріївки на Південь від Бахмута могло погіршити російську оборону в районі на Південь від Бахмута і могло зробити неефективними три російські бригади.



ЗСУ просуваються до Бахмута / Скриншот з мапи Deep State

Зауважте, за словами командувача Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, Кліщіївка (7 кілометрів на Південний Захід від Бахмута) та Андріївка (10 кілометрів на Південний Захід від Бахмута) є важливими елементами російської оборонної лінії Бахмут – Горлівка, яку українським військовим вдалося прорвати.

Потужність і протяжність російських оборонних укріплень у Бахмуті ISW наразі не може оцінити. Хоча російські війська, ймовірно, зміцнили свої лінії оборони поблизу Бахмута менш потужно, ніж у Південній Україні.

Також зазначається, що окупанти, ймовірно, втомилися від спроб утримати Кліщіївку та Андріївку. Водночас немає жодних ознак того, що звільнення цих двох населених пунктів віщуватиме вищий темп українського поступу на південь від Бахмута.

Ситуація на усіх напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби противник здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу.

Що відбувається в районі Мар'їнки:

На Мелітопольському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Удари ЗСУ по ворогу

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражені 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 3 зенітно-ракетні комплекси, 19 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника.