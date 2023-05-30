Окупанти стягнули туди всі підрозділи, – Череватий оцінив загрозу для Сіверська й Білогорівки

Російські загарбники все ще марять ідеєю повністю окупувати Луганську та Донецьку області. Тому вони можуть спробувати здійснити черговий наступ у районі Сіверська, що на Донеччині, та Білогорівки на Луганщини.

Попри це, ЗСУ знає про всі ці плани ворога та намагається ним запобігти. Про це в ефірі національного марафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пише 24 Канал.

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Череватий прокоментував ситуацію поблизу Сіверська та Білогорівки

Речник наголосив, що Сили оборони бачать усі дії та переміщення росіян, а також щоразу вражають окупантів вогнем. Тому будь-яких наступів та подальшої окупації Сіверська з напряму Білогорівки наразі не існує.

В принципі загрози з Сіверську, яка могла б призвести до серйозних наслідків, такої немає,

– зазначив Череватий.

Що стосується Білогорівки, то він наголосив, що на цьому напрямі у них спостерігають "різношерстне формування", яке складається з усіх збройних військ, які росіяни змогли назбирати. Тому на цьому напрямку їм все ж удається інколи проводити наступальні дії.

"Вони беруть туди усе: і козачі формування, і кадирівців, і БАРС, так званий бойовий армійський резерв, і територіальні війська. І, так, вони на цьому напрямку час від часу активізують свої дії", – підкреслив речник.

Він також розповів, що за 30 травня на Лимано-Куп'янському напрямку відбулося 13 боєзіткнень, в тому числі в районах Масютівки, Білогорівки та Стельмахівки. Крім того, окупанти там зазнали втрат: 25 стали "двохсотими", а 63 – "трьохсотими". Сили оборони також знищили 2 бойові машини піхоти, 2 мінометних комплекси, 1 БПЛА "Ланцет" і 3 автомобілі загарбників.

Речник висловився щодо підрозділу "Шторм Z"

Череватий зауважив, що найманці з підрозділу "Шторм Z", яке російське військове керівництво сформувало в дуже стислі терміни, нещодавно дезертували з лінії фронту.

Більше ніж 50 солдатів із "Шторм Z" втекли, і їх виловлювали всіма можливими силами,

– розповів Череватий.

За його словами, роти цього підрозділу формуються з людей, що мають проблеми із законом. До того ж, на його думку, це є "менш вдалою реплікою ПВК "Вагнера", і вони не являють собою якусь потужну військову силу.

Наостанок він зазначив, що українські військові вже понад місяць спостерігають за цим підрозділом, а також роблять усе, щоб вони зазнавали якомога більших втрат та не могли становити загрози для ЗСУ.

Нещодавно Череватий розповів чи може Куп'янськ повторити долю Бахмута

Речник зазначив, що ситуація на Бахмутському та Куп'янському напрямках доволі різна. Тому переживати щодо повторної окупації міста росіянами – не варто.

Крім цього, він додав, що у місті доволі гарно вибудувана оборона. Тому росіяни не зможуть зі своїми наявними засобами її прорвати.

Однак, за даними Харківської ОВА, Куп'янський напрямок все ж лишається найгарячішим. Олег Синєгубов повідомив, що противник провів наступальні операції біля Масютівки та Крохмального, але не мав успіху.

Спецпідрозділ "Шторм Z" – військове формування, що створили на основі найманців і воно підпорядковуються міноборони Росії. Діє цей підрозділ за таким же принципом, що і ПВК "Вагнера", тобто російське міністерство оборони вербує російських в'язнів та людей, що мають проблеми з законом та відправляє на фронт. Його створили для того, щоб нівелювати значущість Пригожина для російського командування та "демонополізувати" армію найманців в цілому.