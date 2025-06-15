У Сумській області збираються будувати нові фортифікації на тлі посилення російських обстрілів

У Сумській області ухвалили рішення про активізацію робіт із будівництва укріплень через зростання інтенсивності російських обстрілів. Будуватимуть фортифікації з антидроновими укриттями.

13 червня проведено засідання Ради оборони області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram.

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На Сумщині збираються будувати нові фортифікації

Вирішили залучити додаткові сили й засоби для будівництва фортифікаційних споруд. Визначили шляхи укриття важливих об’єктів антидроновими сітками. Вирішили забезпечити пріоритетні потреби наших підрозділів на передових позиціях,

– повідомив Григоров.

Цього тижня залучено 8 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА для українських захисників на Сумському напрямку.

Окрему увагу приділили темі протиповітряної оборони. За словами голови ОВА, визначено додаткові потреби підрозділів ППО та спрямовано кошти на закупівлю необхідного обладнання.

Нагадаємо, російські війська активізувалися в Сумській області, захоплюючи села поблизу кордону та просуваючись до міста Суми на відстань близько 19 кілометрів. Бойові дії загострюються в ключовому логістичному місті Юнаківка. У WSJ зазначають, що обстріли Сум можуть посилитися, якщо російські сили наблизяться на відстань від 9 до 14 кілометрів.