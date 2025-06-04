Штурмують малими групами та обстрілюють з артилерії: у ДПСУ розповіли про ситуацію на Сумщині

Росіяни невпинно намагаються захопити українські землі. Зокрема, ворожа армія продовжує тиснути малими штурмовими групами у прикордонні Сумської області.

Окрім цього, залишається загроза через диверсійну діяльність російської армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

Дивіться також Росія окупувала Андріївку та Водолаги на Сумщині, – DeepState

Яка ситуація на Сумщині

За даними речника ДПСУ, росіяни не змінюють свою тактику й надалі застосовують малі штурмові групи чи групи піхоти, які намагаються зайти на українську територію. Він пояснює, що військові ворожої армії вдаються до цього, щоб розширити зону боїв на території України.

Броньовану техніку ворог не використовує, тільки піхотні групи, які періодично намагаються застосовувати чи то квадроцикли, чи мотоцикли з метою швидкості просування вглиб території нашої країни та закріплення,

– додає Демченко.

За його словами, окупанти розуміють, що не можуть піхотними групами досягнути своїх цілей. Саме тому вони намагаються знищити позиції українських захисників, прицільно обстрілюючи їх з артилерії та авіації.

Окрім цього, останнім часом фіксується розширення напрямків, які росіяни пробують використовувати для просування малих штурмових груп. Зауважимо, що раніше це спостерігалося на напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Наразі до цього списку додалися Веселівка та Володимирівка.

Демченко пояснює, що це все відбувається фактично в одній операційній зоні, адже протяжність по лінії кордону незначна. Він зазначає, що якщо порівнювати всю протяжність кордону з Росією в межах Сумщини – це понад 550 кілометрів загалом, тоді як ворожі дії наразі спостерігаються в невеличкій частині прикордоння.

Водночас, за словами речника ДПСУ, на Сумщині також залишається загроза через диверсійну діяльність росіян. Зауважимо, що диверсанти зазвичай діють або на півночі Сумщини (ближче до Чернігівщини), або південніше (ближче до Харківщини). Найбільше спроб заходу ворожих ДРГ фіксується саме в межах кордону по Сумській області.