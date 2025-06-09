Режим цілодобової атаки: яке ключове завдання Росії на Сумщині

Росія проводить наступальну кампанію на Сумщині й намагається там просуватися. Фактично наступальні дії ворога не припиняються щонайменше з літа 2024 року.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, додавши, що пік наступу припав на середину листопада 2024-го. Тоді окупанти за добу могли просунутися на 35 – 40 квадратних кілометрів.

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Як Росії вдається просуватися

Восени 2024-го росіяни зосередили безпрецедентну кількість людського ресурсу та намагалися продавлювати наші позиції. Зараз на Сумщині вони також хочуть діяти великим угрупованням.

Завдяки масовому застосуванню керованих авіаційних бомб, які діють не точно, але накривають велику площу, Сили оборони ніяк не можуть втримувати позиції. Вони змушені відходити, щоб зберегти життя наших військовослужбовців.

"Протягом останніх днів ворог дійсно дещо просунувся на напрямку Локня – Олешня, але українські військові намагаються бити у фас російському угрупованню. Вони дещо просунулися на лінії Варачине – Андріївка й хочуть локалізувати наступальні дії", – підкреслив Дмитро Жмайло.

Ситуація на Сумщині: дивіться на карті

Росіяни підійшли до населеного пункту Юнаківка. Це стратегічна висота, де розгорнута наша артилерія, яка ефективно знищує росіян. Але те, що окупанти не зважають на втрати, а також КАБи, масове застосування дронів на оптоволокні – робить ситуацію дуже важкою.

"Росіяни постійно намагаються заводити нові штурмові групи, при цьому не припиняють попередні атаки. Вони виходять на режим цілодобових атак наших позицій", – наголосив Дмитро Жмайло.

Які цілі має Росія на Сумщині

Угрупування, яке є у росіян, недостатньо, щоб штурмувати саме місто Суми. Ворог справді може переважати кількістю на відкритій місцевості, але до боїв у місті він не готовий. Це підтверджує оборона Часового Яру, Покровська, Торецька. Всі ці міста росіяни були змушені повністю знищити, щоб просунутися.

Наприклад, вихід на адмінкордони Дніпропетровщини – це насамперед інформаційно-психологічна кампанія, а не військова. Кремль хоче показати, що фронт нібито сиплеться, щоб вплинути на українців.

На Сумщині, окрім цих завдань, вони реалізують ще й терористичні цілі. Росіяни хочуть максимально підійти до Сум, розгорнути свою реактивну артилерію, екіпажі FPV-дронів, щоб тероризувати обласний центр,

– зауважив Дмитро Жмайло.

Отже, ситуація залишається важкою, але Україна робить все, щоб максимально відтіснити ворога, не дати йому підійти до Сум. На шляху окупантів також будуть водні перешкоди, лісиста місцевість. Не треба забувати, що навіть на таке порівняно стрімке просування ворогу знадобилося 5 тижнів.

Нагадаємо, росіяни перебувають за 20 кілометрів від Сум, тому зростає загроза обстрілів з РСЗВ, артилерії та FPV‑дронів. Однак місцева влада повідомила, що російські дрони ще не долітають до міста. Підстав для евакуації жителів обласного центру також поки немає.